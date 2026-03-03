Xem nhanh 20h ngày 3.3: Iran dọa thiêu cháy tàu qua eo biển Hormuz | Thu hồi loạt sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
03/03/2026 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 3.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Iran cảnh báo Mỹ 'không còn an toàn', đe dọa 'thiêu cháy' tàu qua eo biển Hormuz; Bộ Y tế thu hồi gần 300 sản phẩm mỹ phẩm, nhiều thương hiệu nổi tiếng bị gọi tên;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Iran cảnh báo Mỹ 'không còn an toàn', đe dọa 'thiêu cháy' tàu qua eo biển Hormuz

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 2.3 cảnh báo rằng Mỹ 'sẽ không còn an toàn nữa'.

Cũng trong ngày 2.3, tướng Sardar Jabbari thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa sẽ "đốt cháy bất kỳ con tàu nào" tìm cách đi qua eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch cho việc vận chuyển dầu khí.

Ngoài ra, ông Ebrahim Jabari, cố vấn cấp cao của tổng tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, ngày 2.3 tuyên bố rằng eo biển Hormuz đã bị đóng cửa và Iran sẽ bắn vào bất kỳ tàu nào cố gắng đi qua, theo Reuters dẫn lại thông tin từ truyền thông Iran.

Đây là lời cảnh báo rõ ràng nhất của Iran kể từ khi thông báo với các tàu thuyền rằng họ sẽ đóng cửa tuyến đường xuất khẩu này vào ngày 28.2, một động thái đe dọa làm tắc nghẽn 20% tổng lượng dầu mỏ toàn cầu và đẩy giá dầu thô tăng mạnh, theo Reuters.

Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định eo biển Hormuz không bị đóng cửa bất chấp tuyên bố của các quan chức Iran, theo kênh Fox News đưa tin hôm 2.3.

Bộ Y tế thu hồi gần 300 sản phẩm mỹ phẩm, nhiều thương hiệu nổi tiếng bị gọi tên

Bộ Y tế vừa quyết định thu hồi 291 sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc do chứa Cyclotetrasiloxane và Octamethylcyclotetrasiloxane, hai hợp chất mới được Hội đồng Mỹ phẩm ASEAN đưa vào danh mục không được phép sử dụng trong mỹ phẩm.

Danh sách do Cục Quản lý Dược công bố gồm 291 sản phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm thuộc các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước như Paula's Choice, Lemonade, Merzy, Nitipon,...

Cục Quản lý dược yêu cầu các công ty có tên trong danh mục kèm theo quyết định phải khẩn trương gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, cơ sở kinh doanh, sử dụng sản phẩm do mình đưa ra thị trường; tiếp nhận sản phẩm trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm theo quy định.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem thêm bình luận