Xem nhanh 20h ngày 2.3: Kuwait nói nhiều chiến đấu cơ Mỹ rơi | Trung Đông trong vòng xoáy khó lường

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Xung đột Iran leo thang khi Hezbollah tham chiến, Israel tấn công Li Băng

Israel hôm 2.3 cho biết đang tấn công các địa điểm có liên hệ với nhóm vũ trang Hezbollah tại Lebanon sau khi nhóm này xác nhận đã phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía Israel để trả đũa vụ ám sát lãnh đạo tối cao của Iran.

Quân đội Israel cho biết đã đánh chặn một vật thể bay được phóng từ Lebanon, trong khi những vật thể khác rơi xuống các khu vực trống trải của nước này.

Israel sau đó đã tiến hành các cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut do Hezbollah kiểm soát. Hàng chục vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Beirut của Lebanon.

Các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng của Hezbollah và Israel đã làm leo thang xung đột lan rộng khắp Trung Đông sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hôm 28.2, khiến giá dầu tăng vọt và gây tắc nghẽn giao thông hàng không.

Xếp hàng nửa tiếng chờ ăn 'tung lò mò' gây sốt ở chợ Ramadan TP.HCM

Giữa hẻm 157 Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng, TP.HCM), một quầy than đỏ lửa luôn ken đặc người vây quanh. Khói nghi ngút, mùi bò nướng hòa cùng hương cà ri lan khắp con hẻm nhỏ. Có người chờ hơn 30 phút chỉ để cầm trên tay một khoanh "tung lò mò" – lạp xưởng bò truyền thống của người Chăm theo đạo Hồi.

Những dây lạp xưởng bò được nướng trực tiếp trên than hồng, lớp vỏ căng bóng, bên trong mềm và đậm gia vị. Xiên bò thì được tẩm ướp kỹ, nướng tới đâu thơm tới đó. Mùi cà ri thoảng nhẹ, nhưng rõ nhất vẫn là hương bò nướng dậy lên trong khói.

Chợ Ramadan là khu chợ đặc trưng của cộng đồng người Hồi giáo nói chung và cộng đồng người theo đạo Hồi ở phường Chánh Hưng (TP.HCM) nói riêng.

Hẻm ẩm thực đạo Hồi chỉ diễn ra mỗi năm một lần và kéo dài một tháng. Năm nay, chợ diễn ra từ 18.2 đến 19.3, không khí nhộn nhịp hơn hẳn khi ngày càng nhiều người tìm đến để vừa ăn, vừa tìm hiểu một nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng Hồi giáo nơi đây.

