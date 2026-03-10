Nhiếp chính vương Johor, chủ CLB JDT phản ứng dữ dội: ‘FAM muốn biến tôi thành vật tế thần’

'FAM phải chịu trách nhiệm'

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội X ngày 10.3, ông Tunku Ismail chỉ trích: "Một số người trong FAM thực sự không hài lòng với tôi ngay từ đầu vì họ không thể kiếm được tiền. Có người đến nhờ tôi giúp đỡ tìm dự án, cũng có người đến nhờ giúp đỡ để không bị điều tra trong vài sự việc. Nhưng nhiều người thất vọng là khi chính phủ hỗ trợ kinh phí cho đội tuyển Malaysia. Nhiều người không hài lòng, vì một số người không được tham gia".

Ông Tunku Ismail (giữa) đến gặp gỡ các cầu thủ đội tuyển Malaysia trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6.2025. Ông cho rằng, FAM phải chịu trách nhiệm vụ 7 cầu thủ nhập tịch lậu Ảnh: Ngọc Linh

"Vì vậy, họ đã âm thầm gặp gỡ Ultras Malaya (nhóm CĐV cuồng nhiệt của đội tuyển Malaysia), một số người làm truyền thông và một số người trên mạng xã hội. Để bắt đầu một chiến dịch phá hoại và sử dụng nhiều câu chuyện khác nhau. Mục đích của họ là lợi dụng người hâm mộ và giới truyền thông để biến tôi thành vật tế thần", ông Tunku Ismail bức xúc bày tỏ.

Về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ đơn kháng cáo của FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) và được giảm án một phần rất nhỏ (chỉ cho họ được tập luyện ở CLB). Ông Tunku Ismail cho rằng, FAM mới là nơi phải chịu trách nhiệm.

"Vụ việc của FIFA là vụ làm giả giấy tờ, không phải chứng minh quốc tịch, mà là làm giả và nộp hồ sơ sai. Ai đã nộp hồ sơ sai? Các đại diện cầu thủ và ai trong FAM? Tại sao không nộp hồ sơ hợp lệ từ NRD (Cục Đăng ký quốc gia)? Vì họ muốn bảo vệ người trong cuộc, nên các cầu thủ bị đổ lỗi", ông Tunku Ismail nhấn mạnh và thêm rằng: "Người trong cuộc phải chịu trách nhiệm".

Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết CAS: 'Đó là bài học lớn cho bóng đá quốc gia'

Ông Tunku Ismail cũng hé lộ một chi tiết rằng, nội bộ FAM ngay từ đầu đã có bất đồng với việc thành lập Ban Quản lý đội tuyển Malaysia, khi đội ngũ truyền thông của FAM không ủng hộ và không muốn quảng bá đội tuyển dưới thời HLV mới, ông Peter Cklamovski.

"Họ (FAM) thậm chí còn không cung cấp máy ảnh, máy quay phim cho nhóm truyền thông để làm việc, mà phải đi mượn từ nhóm truyền thông của JDT. Vụ việc này tôi phải điều tra. Những chuyện như vậy. Bao gồm cả buổi tập mà quá nhiều thành viên ban chấp hành muốn can thiệp và gây rối với các cầu thủ", ông Tunku Ismail chỉ trích.

Vì lý do này khiến HLV Peter Cklamovski khi đó đã phải phản ứng: "Tôi cảm thấy một số người trong số họ không muốn chúng tôi ở đây". Tuy nhiên, ông Tunku Ismail cho biết, bản thân ông đã khuyên HLV Cklamovski nên tập trung vào công việc huấn luyện của mình, đừng để tâm đến những chuyện khác.

Công lý đã được thực thi, FAM và 7 cầu thủ chính thức thua kiện FIFA tại CAS, đội tuyển Malaysia sẽ bị AFC xử thua các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

Cũng theo ông Tunku Ismail, khi sự việc 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA xử phạt và kháng cáo lên CAS thất bại, ông và nhiều thành viên khác trong Ban Chấp hành FAM đã từ chức, các thành viên đội tuyển Malaysia, đều đã bị công kích dữ dội một cách không công bằng.

Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao trong một tuyên bố ngày 5.3 đã bác bỏ đơn kháng cáo từ FAM và 7 cầu thủ liên quan, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Imanol Machuca, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Quyết định này dẫn đến hành động của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), cơ quan đã phạt FAM 350.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 11,8 tỉ đồng) và vẫn đình chỉ thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ liên quan.

Sắp tới, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) sẽ họp và đưa ra tiếp quyết định xử phạt FAM, và xử thua đội tuyển Malaysia các trận đã sử dụng các cầu thủ không hợp lệ trên thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027.

Theo đó, trong tuần này, hoặc chậm nhất vào đầu tuần sau, AFC sẽ có thông báo chính thức xử phạt FAM vi phạm quy định nhập tịch cầu thủ, và sử dụng các cầu thủ này ở 2 trận thắng đội Nepal và đội tuyển Việt Nam trong năm 2025 tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Các trận này đều bị xử thua cùng tỷ số 0-3. Qua đó, AFC trao chiến thắng cho Nepal và đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam (hiện 12 điểm), được cộng 3 điểm, sẽ vươn lên giành ngôi đầu bảng và lấy vé dự Asian Cup 2027. Đội tuyển Malaysia bị trừ 6 điểm, từ 15 điểm hiện nay, chỉ còn 9 điểm và chỉ xếp thứ 2. Trận đấu vào ngày 31.3 giữa hai đội chỉ còn mang tính chất thủ tục và sẽ diễn ra như xác nhận của AFC.