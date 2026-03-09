CEO đội tuyển Malaysia thất vọng với CAS, phủ nhận tin đồn từ chức: Dồn sức tái đấu Việt Nam

Thất vọng vì án phạt quá nặng nhưng đội tuyển Malaysia phải bước tiếp

Trong thông báo, ông Rob Friend, trong cương vị CEO và là Trưởng ban Quản lý đội tuyển Malaysia, bày tỏ: "Chúng tôi thất vọng với quyết định chung của CAS dù hình thức xử phạt đã được giảm nhẹ. Dựa trên những lập luận được đưa ra, chúng tôi tin rằng có cơ sở vững chắc cho một quyết định khác, và các cầu thủ đã thể hiện sự chuyên nghiệp và liêm chính cao trong suốt quá trình này".

CEO Ban Quản lý đội tuyển Malaysia lên tiếng về phán quyết của CAS, thất vọng như FAM thông báo, và bị dư luận chỉ trích Ảnh: Ngọc Linh

Thông điệp của ông Rob Friend, được cho cũng gần giống như thông báo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã công bố ngày 6.3. Tuy nhiên, thông báo này nhanh chóng nhận sự chỉ trích dữ dội từ dư luận Malaysia, khi cho rằng FAM quá cố chấp không nhận sự sai phạm đã quá rõ của mình, cũng như không xin lỗi công chúng.

CEO đội tuyển Malaysia cũng cho rằng: "Hình phạt này không tương xứng khi so sánh với một số trường hợp trước đây liên quan đến những tình huống tương tự, trong đó không áp dụng hình phạt cấm thi đấu hoàn toàn (với các cầu thủ)".

Cựu lãnh đạo FAM: 'Ngừng tranh luận về án phạt của FIFA, hãy tái thiết đi'

Đồng thời, ông Rob Friend nhấn mạnh, phía ông sẽ tiếp tục ủng hộ các cầu thủ và tập trung chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31.3 tới. Qua đó, phủ nhận những tin đồn ông và cả HLV trưởng Peter Cklamovski đang có ý định từ chức.

"Đây là giai đoạn rất khó khăn đối với các cầu thủ (nhập tịch lậu) và CLB của họ, những người vẫn tiếp tục hỗ trợ hết mình dù không liên quan đến các vấn đề trong vụ việc này. Trách nhiệm của chúng tôi bây giờ là tiếp tục đứng vững bên cạnh các cầu thủ, tập trung vào trận đấu sắp tới với đội Việt Nam, và đảm bảo rằng bóng đá Malaysia sẽ mạnh mẽ hơn và đoàn kết hơn sau trải nghiệm này", ông Rob Friend nói thêm.

Vào ngày 5.3, CAS ra phán quyết giữ nguyên lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia như án phạt của Ủy ban Kỷ luật FIFA, nhưng có một số nới lỏng khi cho phép họ tập luyện cùng CLB và cấm họ tham gia các trận đấu chính thức. Trong khi FAM vẫn bị giữ nguyên hình phạt.

Từ ngày 9.3, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC đã bắt đầu quá trình xử lý kỷ luật tiếp theo sau phán quyết của CAS.

Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul John, quá trình này cần từ 7 đến 10 ngày, trước khi AFC công bố án phạt với FAM và đội tuyển Malaysia. Trong đó, AFC đang yêu cầu FAM phản hồi về các các điều khoản trong quy định bị vi phạm và bằng chứng do FIFA cung cấp. Sau khi FAM phản hồi, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng.