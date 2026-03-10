Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết đúng của CAS, 7 cầu thủ sẽ bị tước quốc tịch trước trận Việt Nam

Bài học lớn cho bóng đá Malaysia

"Việc một số cầu thủ bóng đá quốc gia sử dụng giấy tờ không hợp lệ nên là bài học cho tất cả mọi người, nhưng những nỗ lực phát triển bóng đá Malaysia không được dừng lại", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Taufiq Johari cho biết, theo New Straits Times, và thêm rằng: "Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết của CAS vì quyết định này tuân thủ đúng quy trình pháp lý".

Công lý đã được thực thi, FAM và 7 cầu thủ chính thức thua kiện FIFA tại CAS, đội tuyển Malaysia sẽ bị AFC xử thua các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

"Quy trình pháp lý thích hợp đã được thực hiện và chúng tôi chấp nhận quyết định. Chúng tôi sẽ xem xét những hành động tiếp theo cần thiết. Chúng tôi sẽ coi đây là một bài học và xem xét các bước tiếp theo cho Bộ. Điều chắc chắn là sự phát triển bóng đá, đặc biệt là ở cấp cơ sở, không thể dừng lại ở đây", ông Taufiq Johari cho biết thêm.

Theo New Straits Times, tuyên bố này được đưa ra sau quyết định của CAS về việc giữ nguyên hình phạt của FIFA đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan, vì sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình nhập tịch để đại diện cho đội tuyển Malaysia.

Dự kiến trong tuần này, hoặc chậm nhất vào đầu tuần sau, AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) sẽ có thông báo chính thức xử phạt FAM vi phạm quy định nhập tịch cầu thủ, và sử dụng các cầu thủ này ở hai trận thắng đội Nepal và đội tuyển Việt Nam trong năm 2025 tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Bên cạnh án phạt xử thua các trận đấu trên và trao chiến thắng cùng tỷ số 3-0 cho hai đội Nepal và Việt Nam, dư luận ở Malaysia đang lo ngại khả năng FAM còn chịu hình phạt bổ sung như bị cấm vận hoặc đội tuyển bị loại khỏi Asian Cup 2027 và cấm dự kỳ Asian Cup tiếp theo.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John cho biết ngày 9.3, kể cả khi án phạt được tuyên bố, đội tuyển Malaysia vẫn thi đấu trận ngày 31.3 tới gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình. Qua đó, đang loại trừ khả năng FAM và đội tuyển Malaysia sẽ bị cấm vận hoặc bị loại khỏi Asian Cup.

AFC xác nhận trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ngày 31.3 trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình vẫn diễn ra, bác bỏ tin đồn bị hủy Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, án kỷ luật đối với FAM và đội tuyển Malaysia nặng hay nhẹ, sẽ do Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC họp và đưa ra quyết định ngay trong thời gian tới đây.

Ngoài mức phạt tối thiểu dựa trên 2 điều khoản đã xác định vi phạm, gồm: "Điều 56 - Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC sẽ xử lý kỷ luật đối với liên đoàn và các cầu thủ vi phạm với mức phạt tối thiểu 1.000 USD mỗi bên. Và Điều 25 - kết quả trận đấu sẽ bị hủy bỏ, xử thắng cho đội đối phương với tỷ số 3-0 và đội đối phương được cộng 3 điểm", theo như Tổng thư ký AFC tiết lộ, và cũng đã yêu cầu FAM phản hồi, trước khi Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC tiến hành họp và đưa ra phán quyết.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC cũng xác nhận, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC cũng có quyền áp đặt mức phạt cao hơn mức tối thiểu quy định trong điều khoản kỷ luật. Vì vậy, FAM và đội tuyển Malaysia vẫn phải chờ đợi phán quyết số phận của mình.

Trong khi đó, với 7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces, sau phán quyết của CAS, tương lai của họ đang rất mờ mịt và phải trả giá rất lớn cho sai lầm của mình.

Dư luận ở Malaysia đang kêu gọi chính phủ nước này đã công nhận phán quyết của CAS, cũng nên sớm ra quyết định thu hồi hộ chiếu và tư cách công dân của 7 cầu thủ, vì họ đã khiến bóng đá nước này rơi vào hoàn cảnh hết sức bi đát và hoàn toàn mất niềm tin nơi người hâm mộ.