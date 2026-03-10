Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết đúng của CAS, 7 cầu thủ sẽ bị tước quốc tịch trước trận Việt Nam

Giang Lao
Giang Lao
10/03/2026 08:34 GMT+7

Theo Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Taufiq Johari, chính phủ nước này đã chấp nhận phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), vì CAS đã tuân thủ đúng quy trình pháp lý xác định 7 cầu thủ sử dụng giấy tờ không hợp lệ.

Bài học lớn cho bóng đá Malaysia

"Việc một số cầu thủ bóng đá quốc gia sử dụng giấy tờ không hợp lệ nên là bài học cho tất cả mọi người, nhưng những nỗ lực phát triển bóng đá Malaysia không được dừng lại", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, ông Taufiq Johari cho biết, theo New Straits Times, và thêm rằng: "Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết của CAS vì quyết định này tuân thủ đúng quy trình pháp lý".

Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết đúng của CAS, 7 cầu thủ sẽ bị tước quốc tịch trước trận Việt Nam- Ảnh 1.

Công lý đã được thực thi, FAM và 7 cầu thủ chính thức thua kiện FIFA tại CAS, đội tuyển Malaysia sẽ bị AFC xử thua các trận tại vòng loại Asian Cup 2027

Ảnh: Ngọc Linh

"Quy trình pháp lý thích hợp đã được thực hiện và chúng tôi chấp nhận quyết định. Chúng tôi sẽ xem xét những hành động tiếp theo cần thiết. Chúng tôi sẽ coi đây là một bài học và xem xét các bước tiếp theo cho Bộ. Điều chắc chắn là sự phát triển bóng đá, đặc biệt là ở cấp cơ sở, không thể dừng lại ở đây", ông Taufiq Johari cho biết thêm.

Báo Malaysia: HLV Kim Sang-sik có thể đổi chiến thuật trước cuộc tái đấu

Theo New Straits Times, tuyên bố này được đưa ra sau quyết định của CAS về việc giữ nguyên hình phạt của FIFA đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ liên quan, vì sử dụng giấy tờ không hợp lệ trong quá trình nhập tịch để đại diện cho đội tuyển Malaysia.

Dự kiến trong tuần này, hoặc chậm nhất vào đầu tuần sau, AFC (Liên đoàn Bóng đá châu Á) sẽ có thông báo chính thức xử phạt FAM vi phạm quy định nhập tịch cầu thủ, và sử dụng các cầu thủ này ở hai trận thắng đội Nepal và đội tuyển Việt Nam trong năm 2025 tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. 

Bên cạnh án phạt xử thua các trận đấu trên và trao chiến thắng cùng tỷ số 3-0 cho hai đội Nepal và Việt Nam, dư luận ở Malaysia đang lo ngại khả năng FAM còn chịu hình phạt bổ sung như bị cấm vận hoặc đội tuyển bị loại khỏi Asian Cup 2027 và cấm dự kỳ Asian Cup tiếp theo.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký AFC, Windsor Paul John cho biết ngày 9.3, kể cả khi án phạt được tuyên bố, đội tuyển Malaysia vẫn thi đấu trận ngày 31.3 tới gặp đội tuyển Việt Nam trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình. Qua đó, đang loại trừ khả năng FAM và đội tuyển Malaysia sẽ bị cấm vận hoặc bị loại khỏi Asian Cup.

Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết đúng của CAS, 7 cầu thủ sẽ bị tước quốc tịch trước trận Việt Nam- Ảnh 2.

AFC xác nhận trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia ngày 31.3 trên sân Thiên Trường ở Ninh Bình vẫn diễn ra, bác bỏ tin đồn bị hủy

Ảnh: Ngọc Linh

Mặc dù vậy, án kỷ luật đối với FAM và đội tuyển Malaysia nặng hay nhẹ, sẽ do Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC họp và đưa ra quyết định ngay trong thời gian tới đây. 

Ngoài mức phạt tối thiểu dựa trên 2 điều khoản đã xác định vi phạm, gồm: "Điều 56 - Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của AFC sẽ xử lý kỷ luật đối với liên đoàn và các cầu thủ vi phạm với mức phạt tối thiểu 1.000 USD mỗi bên. Và Điều 25 - kết quả trận đấu sẽ bị hủy bỏ, xử thắng cho đội đối phương với tỷ số 3-0 và đội đối phương được cộng 3 điểm", theo như Tổng thư ký AFC tiết lộ, và cũng đã yêu cầu FAM phản hồi, trước khi Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC tiến hành họp và đưa ra phán quyết.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC cũng xác nhận, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC cũng có quyền áp đặt mức phạt cao hơn mức tối thiểu quy định trong điều khoản kỷ luật. Vì vậy, FAM và đội tuyển Malaysia vẫn phải chờ đợi phán quyết số phận của mình.

Trong khi đó, với 7 cầu thủ nhập tịch lậu Malaysia, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces, sau phán quyết của CAS, tương lai của họ đang rất mờ mịt và phải trả giá rất lớn cho sai lầm của mình. 

Dư luận ở Malaysia đang kêu gọi chính phủ nước này đã công nhận phán quyết của CAS, cũng nên sớm ra quyết định thu hồi hộ chiếu và tư cách công dân của 7 cầu thủ, vì họ đã khiến bóng đá nước này rơi vào hoàn cảnh hết sức bi đát và hoàn toàn mất niềm tin nơi người hâm mộ.

Tin liên quan

CEO đội tuyển Malaysia thất vọng với CAS, phủ nhận tin đồn từ chức: Dồn sức tái đấu Việt Nam

CEO đội tuyển Malaysia thất vọng với CAS, phủ nhận tin đồn từ chức: Dồn sức tái đấu Việt Nam

Trưa 9.3, sau thời gian im lặng, Giám đốc điều hành (CEO) đội tuyển Malaysia, Rob Friend lên tiếng giải thích về phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch lậu.

Lo sợ đội tuyển Iraq bị máy bay tấn công, IFA đề nghị khẩn cấp FIFA hoãn vòng play-off World Cup

Tiết lộ gây sốc: Messi đã ký hợp đồng với Barcelona đầu năm 2023, nhưng…

Khám phá thêm chủ đề

AFC FIFA FAM CAS Liên đoàn Bóng đá Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận