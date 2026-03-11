‘Báo cáo đầy đủ của CAS về vụ nhập tịch lậu còn rúng động hơn, FAM nên hối hận’

Thái độ của FAM sẽ làm trầm trọng vấn đề

Theo kênh Astro Arena, hai thông cáo báo chí mới đây của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và Ban Quản lý đội tuyển nước này sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), có khả năng sẽ làm trầm trọng thêm tình hình.

Nhiều câu hỏi đặt ra, vì sao FAM và Ban Quản lý đội tuyển Malaysia vẫn chống đối, mà không thừa nhận sai phạm hay cố gắng xin lỗi, Astro Arena nhấn mạnh thêm.

FAM và Ban Quản lý đội tuyển Malaysia ra thông báo thất vọng, và để ngỏ ý định gây sốc sẽ kháng cáo phán quyết CAS, gây bức xúc cho người hâm mộ và dư luận Ảnh: Chụp màn hình FAM/X

Theo cựu HLV CLB Selangor FC, ông Zakaria Rahim: "FAM nên tỏ ra hối hận. CAS mới chỉ thông báo bằng văn bản về phán quyết liên quan đến vấn đề của 7 cầu thủ bất hợp pháp và với FAM, dưới hình thức thông cáo báo chí. Sắp tới, tôi cho rằng, khi CAS công bố lý do bằng văn bản hoặc lý do đầy đủ cho quyết định, và được ban hành sau cuộc điều tra ở cấp Tòa án Trọng tài Thể thao, dự kiến sẽ còn đáng sợ hơn".

"Chúng tôi thực sự đang chờ đợi đánh giá đầy đủ từ CAS và các chi tiết sẽ còn gây bất ngờ hơn nữa. Lý do đầy đủ cho quyết định chỉ nêu về người đại diện của các cầu thủ. Nhưng người đại diện của cầu thủ không trực tiếp làm việc với FAM, vì đã có một người đại diện khác quản lý anh ta ở trong nước.

Không phải FAM quản lý, mà là một bên khác tìm kiếm số cầu thủ này. Vụ việc này không được đề cập trong báo cáo kỷ luật và kháng cáo của FIFA", ông Zakaria Rahim cho biết qua cuộc phỏng vấn với Astro Arena ngày 10.3.

Vì vậy, ông Zakaria Rahim khẳng định, thái độ của FAM sẽ làm trầm trọng thêm tình hình thông qua hai thông cáo báo chí mới đây, bao gồm thông báo của Ban Quản lý đội tuyển Malaysia, do đích thân ông Rob Friend công bố.

"Có lẽ khi quyết định được đưa ra, trước hết FAM nên tỏ ra hối hận về những gì đã xảy ra bằng cách xin lỗi FIFA và AFC. Nếu họ không làm vậy, FIFA có thể sẽ tức giận. FAM phải chứng minh rằng họ sẽ không làm điều này nữa và rằng họ đã và đang thay đổi", ông Zakaria Rahim nhấn mạnh.

Nhiều kêu gọi Chính phủ Malaysia phải có hành động kiên quyết, tước quốc tịch 7 cầu thủ nhập tịch lậu Ảnh: Ngọc Linh

Ông Zakaria Rahim cũng cho rằng: "Kẻ chủ mưu bí ấn, sẽ được tiết lộ trong báo cáo đầy đủ của CAS, đó là người trung gian cho việc đưa 7 cầu thủ nhập tịch lậu vào danh sách nhập tịch, đã được đặt câu hỏi ở cấp Ủy ban Kháng cáo của FIFA. Và vấn đề này sẽ sáng tỏ một khi báo cáo chi tiết đầy đủ của CAS công bố trong quyết định có động cơ bất cứ lúc nào".

Chính phủ Malaysia phải có hành động kiên quyết, tước quốc tịch 7 cầu thủ nhập tịch lậu

Cũng trên Astro Arena, cựu cầu thủ của đội tuyển Malaysia, ông Azlan Johar cho rằng, sau khi Chính phủ Malaysia chấp nhận phán quyết đúng của CAS, vì CAS đã tuân thủ đúng quy trình pháp lý xác định 7 cầu thủ sử dụng giấy tờ không hợp lệ. Việc tiến tới quyết định tước quốc tịch của 7 cầu thủ này nên cần thực hiện với hành động kiên quyết.

Theo ông Azlan Johar: "Trong 7 cầu thủ nhập tịch trái phép này, có 4 cầu thủ đang thi đấu ở giải VĐQG Malaysia. Nếu họ đã bị chứng minh làm giả hồ sơ, họ đương nhiên sẽ không có đủ tư cách thi đấu với quốc tịch Malaysia và được xem là cầu thủ bản địa. Chắc chắn, nếu họ trở lại sau án phạt và thi đấu cho các CLB ở Malaysia trong tư cách nội binh, họ sẽ bị phản đối. Không ai muốn sử dụng những cầu thủ nhập tịch gian dối như vậy".

"Cũng sẽ thật kỳ lạ nếu 4 cầu thủ (gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel của CLB Johor Darul Ta'zim, và Gabriel Palmero của Kuching City), được phép thi đấu với tư cách cầu thủ bản địa, trong khi họ không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia.

FIFA cũng đã xác nhận rằng họ thực sự không đủ điều kiện để nhận quốc tịch Malaysia. Vì vậy, Chính phủ Malaysia phải có hành động kiên quyết tước quốc tịch của họ, mới mang lại sự công bằng", ông Azlan Johar khẳng định.