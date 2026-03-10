Mới: Văn Hậu được thầy Kim gọi lên đội tuyển Việt Nam, 'hung thần' của Malaysia tái xuất

Văn Hậu, Đình Trọng đã trở lại

Ở đợt tập trung cuối tháng 3 chuẩn bị cho các trận đấu gặp Bangladesh (26.3) và Malaysia (31.3), đội tuyển Việt Nam sẽ đón chào sự trở lại của gương mặt quen thuộc, đó là Văn Hậu.

Hậu vệ sinh năm 1999 được HLV Kim Sang-sik điền tên vào danh sách đội tuyển Việt Nam, nhờ màn thể hiện tốt trong màu áo CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN), từ khi trở lại sau chấn thương kéo dài khiến anh phải nghỉ thi đấu suốt 2 năm (từ tháng 8.2023 đến tháng 11.2025).

Cụ thể, Văn Hậu tái xuất trong màu áo CLB CAHN ở trận gặp Buriram United tại vòng bảng ASEAN Club Championship. Văn Hậu sau đó đá tiếp trận gặp Selangor và thi đấu tròn vai, cho thấy cảm giác bóng cùng cảm quan vị trí tốt dù rời xa sân cỏ thời gian dài.

Văn Hậu và Đình Trọng tái xuất ẢNH: CLB CAHN

Nhờ phong độ thuyết phục tại ASEAN Club Championship, Văn Hậu được HLV Alexandre Polking trao cơ hội ra sân ở V-League và AFC Champions League 2. 5 trận gần nhất, Văn Hậu đá trọn vẹn 90 phút. Anh lên công về thủ ổn định, phòng ngự chắc chắn, hầu như không mắc sai lầm. Dù thời gian dưỡng thương kéo dài khiến guồng chân Văn Hậu trong khâu tấn công vẫn chưa thực sự khớp nhịp với đồng đội, nhưng anh vẫn kịp để lại ấn tượng với bàn thắng vào lưới Thanh Hóa ở V-League. Đó là pha lập công đẹp mắt, khi Văn Hậu sút bóng thành bàn từ giữa sân. Điều đó cho thấy, lực chân và sự nhạy bén của một trong những hậu vệ Việt Nam toàn năng nhất vẫn còn nguyên.

Trở lại đội tuyển Việt Nam, Văn Hậu cũng đánh dấu tròn 3 năm mới trở lại sân chơi quốc tế. Giải đấu chính thức gần nhất anh hiện diện là AFF Cup 2022, khi HLV Park Hang-seo còn nắm quyền.

Văn Hậu là "hung thần" của đội tuyển Malaysia. Anh từng đánh đầu kiến tạo giúp Việt Nam hạ Malaysia tại vòng loại thứ hai World Cup 2022, qua đó trực tiếp đoạt vé vào vòng loại thứ ba lần đầu trong lịch sử. Tại AFF Cup 2018, cánh trái của Văn Hậu trở thành "điểm nổ" giúp đội tuyển Việt Nam xé lưới Malaysia nhiều lần.

Sự rắn rỏi và quyết liệt của Văn Hậu nhiều lần khiến hậu vệ Malaysia phải chùn chân, gặp ức chế tâm lý, mà thẻ đỏ ở trận đấu vòng bảng AFF Cup 2022 (Việt Nam thắng Malaysia 3 bàn không gỡ) là ví dụ.

Văn Hậu cũng là 1 trong 8 cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN được gọi lên đội tuyển Việt Nam, bên cạnh thủ môn Nguyễn Filip, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Trần Đình Trọng, hậu vệ Lê Văn Đô, Cao Pendant Quang Vinh, tiền vệ Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải.

Trong số này, trung vệ Đình Trọng cũng đánh dấu màn tái xuất sau nhiều năm xa rời màu áo tuyển. Từ khi hồi phục chấn thương dai dẳng, Đình Trọng đã cố gắng lấy lại thể lực và phong độ. Mùa này, anh đá chính ở hàng thủ CLB CAHN, bên cạnh Việt Anh và Hugo Gomes.

Đội tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 23.3 tại Hà Nội, để chuẩn bị đấu giao hữu quốc tế và lượt hạ màn vòng loại Asian Cup 2027.