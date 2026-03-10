PVF-CAND chia tay HLV Thành Công: Thay 'tướng', chỉ mong trụ hạng thành công

HLV Nguyễn Thành Công rời ghế 'nóng'

CLB PVF-CAND đã đạt thỏa thuận chia tay HLV trưởng Nguyễn Thành Công vào hôm nay (10.3), chỉ 2 ngày sau khi thua Nam Định với tỷ số 0-1 ở vòng 15 V-League.

Như vậy, HLV Nguyễn Thành Công là chiến lược gia thứ hai chia tay PVF-CAND mùa này, sau Thạch Bảo Khanh. Cả hai nhà cầm quân đều không thể giúp tập thể trẻ trung của PVF-CAND thoát khỏi vị trí nguy hiểm tại V-League.

HLV Nguyễn Thành Công chia tay PVF-CAND ẢNH: CLB PVF-CAND

HLV Nguyễn Thành Công nhận lời dẫn dắt PVF-CAND hồi tháng 11.2025. Sau 4 trận ngắn ngủi, ông Công giúp PVF-CAND thắng 1 trận (2-1 trước Becamex TP.HCM), nhưng thua tới 3 trận trước CLB Công an TP.HCM (1-2), Đà Nẵng (0-3), Nam Định (0-1).

Với vỏn vẹn 3 điểm sau 4 trận, PVF-CAND tụt xuống cuối bảng với 11 điểm sau 15 vòng. Đội tân binh V-League cũng đang là tập thể thủng lưới nhiều nhất giải. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công, PVF-CAND không tiến bộ nhiều so với thời HLV Thạch Bảo Khanh (8 điểm sau 11 trận). Đội bóng này dự kiến bổ nhiệm HLV mới vào ngày mai (11.3).

Trùng hợp là, HLV Nguyễn Thành Công khi mới được bổ nhiệm đã có trận ra mắt gặp CLB Công an TP.HCM. Ở vòng tới, tân HLV của PVF-CAND cũng sẽ ra mắt bằng trận gặp đội Công an TP.HCM.

HLV Nguyễn Thành Công bắt đầu nghiệp cầm quân từ công tác đào tạo trẻ tại SLNA, Viettel và Đà Nẵng. Năm 2018, ông đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp khi giúp CLB Sài Gòn trụ hạng. Sau đó, ông lần lượt làm HLV trưởng Thanh Hóa, Quảng Nam và Hà Tĩnh.

Đỉnh cao sự nghiệp của HLV Thành Công diễn ra trong giai đoạn nắm quyền ở CLB Hà Tĩnh (2021 - 2025).

Dù huấn luyện đội bóng có thực lực tầm trung, nhưng con trai của HLV tài danh Nguyễn Thành Vinh vẫn giúp CLB Hà Tĩnh liên tục đua tranh ở nhóm đầu. Mùa trước, Hà Tĩnh trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử bất bại cả lượt đi (sau CLB Hà Nội ở mùa 2018), sau đó cán đích ở vị trí thứ 5.

HLV Nguyễn Thành Công chia tay CLB Hà Tĩnh cuối mùa 2024 - 2025, sang Nhật Bản "tu nghiệp" huấn luyện.



