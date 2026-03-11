Madam Pang treo thưởng 2,2 tỉ đồng cho riêng HLV đội tuyển Thái Lan nếu giành vé Asian Cup

Supanat Mueanta sẽ lỡ hẹn trong đợt tập trung với đội tuyển Thái Lan

Theo truyền thông Thái Lan, tiền đạo Supanat Mueanta dính chấn thương gân kheo trong trận đấu giữa Buriram United và Melbourne City tại vòng 16 đội AFC Champions League Elite 2025 - 2026 diễn ra ngày 10.3. Sau pha va chạm, chân sút 22 tuổi thậm chí bật khóc và phải rời sân trong sự lo lắng của ban huấn luyện.

HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Anthony Hudson thừa nhận ông đang rất sốt ruột chờ kết quả kiểm tra y tế từ CLB chủ quản của Supanat Mueanta.

“Supanat Mueanta là một cầu thủ tuyệt vời và đã gây ấn tượng mạnh với tôi. Thật đáng buồn khi cậu ấy gặp chấn thương. Chúng tôi đang chờ thông tin chính xác từ Buriram United và hy vọng đó không phải vấn đề nghiêm trọng”, HLV Hudson chia sẻ.

Tuy nhiên, các báo cáo ban đầu cho thấy Supanat Mueanta có thể phải nghỉ ít nhất một tháng, đồng nghĩa với việc gần như chắc chắn vắng mặt ở trận đấu then chốt gặp Turkmenistan vào ngày 31.3.

Đây là tổn thất lớn với “Voi chiến”, bởi Supanat Mueanta được xem là một trong những mũi nhọn quan trọng trên hàng công của đội tuyển Thái Lan thời điểm hiện tại. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ hai tiền đạo này phải rút lui khỏi đội tuyển quốc gia vì chấn thương gân kheo, sau lần lỡ hẹn ở đợt tập trung tháng 10.2025.

Supanat Mueanta (10) là một trong những cầu thủ nổi bật nhất của bóng đá Thái Lan hiện nay ẢNH: PHÚC THẮNG

Madam Pang lập tức hành động, hứa thưởng khủng cho HLV Anthony Hudson

Trước nguy cơ mất trụ cột, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) – Nualphan Lamsam (được biết đến với tên gọi Madam Pang) đã lập tức có động thái khẩn cấp để giải quyết tình hình. Trong buổi họp báo ngày 11.3, bà tiết lộ ngay trong tối 10.3, HLV Anthony Hudson đã tham khảo ý kiến của mình và thống nhất phương án triệu tập tiền đạo trẻ Yosakorn Burapha của Chonburi FC để thay thế Supanat Mueanta.

“HLV Anthony Hudson đã trao đổi với tôi từ tối qua. Chúng tôi đã chọn được người thay thế Supanat Mueant, đó là Yosakorn Burapha”, Madam Pang cho biết.

Yosakorn Burapha được đánh giá là một trong những tiền đạo trẻ nổi bật của bóng đá Thái Lan hiện nay. Từ đầu năm 2026, chân sút này ghi 4 bàn và có 3 pha kiến tạo tại Thai League, góp phần giúp Chonburi FC cải thiện đáng kể phong độ.

HLV Anthony Hudson cũng dành nhiều lời khen cho cầu thủ trẻ này: “Cậu ấy rất tài năng và tiến bộ nhanh. Chúng tôi đã theo dõi Burapha trong thời gian dài và tin rằng cậu ấy có thể đóng góp cho đội tuyển”.

Không chỉ dừng lại ở việc giúp HLV Anthony Hudson chọn cầu thủ thay thế, theo Siamsport, trong sáng 11.3, Madam Pang đã gặp mặt trực tiếp, thưởng nóng cho thuyền trưởng đội tuyển Thái Lan 300 baht nhân dịp sinh nhật của ông. Chủ tịch FAT cũng hứa sẽ nâng mức thưởng lên thành 3 triệu baht (khoảng 2,2 tỉ đồng Việt Nam) cho ông Anthony Hudson nếu đội tuyển Thái Lan có thể vượt qua trận cầu “sinh tử”, có mặt ở Asian Cup 2027.

Bà Madam Pang hứa thưởng cho HLV Anthony Hudson gần 2,2 tỉ đồng nếu đội tuyển Thái Lan có mặt ở Asian Cup 2027 ẢNH: FBNV

Đội tuyển Thái Lan đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của vòng loại Asian Cup 2027. Trận đấu gặp Turkmenistan ngày 31.3 trên sân Rajamangala được xem như “trận chung kết” của bảng D.

Sau 5 lượt trận, Thái Lan và Turkmenistan cùng có 12 điểm. Tuy nhiên, “Voi chiến” đang bất lợi vì thua 1-3 ở lượt đi, khiến họ buộc phải thắng trong trận tái đấu nếu muốn giành ngôi đầu bảng và tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Ả Rập Xê Út.

Chính vì áp lực này, HLV Anthony Hudson đã mở rộng danh sách sơ bộ lên gần 40 cầu thủ để theo dõi phong độ và thể trạng trước khi chốt danh sách chính thức 23 cái tên vào ngày 12.3. Bên cạnh vấn đề của Supanat, đội tuyển Thái Lan còn đối diện nguy cơ thiếu hụt lực lượng khi Thai League bước vào giai đoạn thi đấu dày đặc, làm gia tăng nguy cơ chấn thương của các tuyển thủ.