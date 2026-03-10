Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chính phủ Thái Lan chỉ thị làm việc tại nhà do giá xăng tăng

Vi Trân
Vi Trân
10/03/2026 17:54 GMT+7

Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh cho các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước làm việc tại nhà và thực hành tiết kiệm năng lượng giữa lúc giá xăng dầu tăng cao vì chiến sự Trung Đông.

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ra lệnh cho các quan chức tại các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước làm việc tại nhà và tạm dừng các chuyến công tác nước ngoài, trong khuôn khổ các biện pháp ứng phó với tác động từ cuộc chiến ở Trung Đông đối với giá xăng dầu, theo tờ Bangkok Post ngày 10.3.

Chính phủ Thái Lan ra lệnh làm việc tại nhà do giá xăng tăng - Ảnh 1.

Nhân viên cây xăng tại Bangkok (Thái Lan) bơm xăng cho khách ngày 9.3

ẢNH: AP

Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Lalida Periswiwatana cho biết nội các ngày 10.3 đã thông qua lệnh của thủ tướng nhằm giảm nhẹ tác động của cuộc chiến Trung Đông đối với an ninh nhiên liệu tại Thái Lan.

Các quan chức tại các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước được lệnh ngay lập tức chuyển sang làm việc tại nhà, ngoại trừ những người làm trong dịch vụ công cộng. Họ cũng phải tạm dừng các chuyến đi công tác nước ngoài hay tham dự hội nghị đã lên kế hoạch trước.

"Chính phủ mong muốn mọi lĩnh vực sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm và hiệu quả", thông cáo của chính phủ Thái Lan nêu rõ.

Trong khi đó, Bộ Năng lượng Thái Lan đề xuất đặt nhiệt độ máy lạnh trong các văn phòng nhà nước và tư nhân cao hơn, ở mức 26-27 độ C. Nhân viên đi làm phải mặc áo sơ mi ngắn tay không thắt cà vạt (trừ trong các buổi lễ), tắt các thiết bị điện không cần thiết, giảm sử dụng thang máy và máy photocopy, đồng thời khuyến khích họp trực tuyến.

Nếu tình hình Trung Đông xấu đi, chính phủ sẽ giảm độ sáng của các biển quảng cáo và đóng cửa các cây xăng (trừ những trạm trên các tuyến đường cao tốc chính) từ 22 giờ trở đi để giảm tiêu thụ nhiên liệu.

Chính quyền Tổng thống Trump bắt đầu hoảng vì giá dầu tăng quá nhanh?

Bộ trưởng Năng lượng Auttapol Rerkpibool cho biết sẽ giảm giá xăng E20 gasohol để hạn chế tiêu thụ nhiên liệu dựa trên xăng nguyên chất. Chính phủ cũng sẽ chuyển từ sử dụng dầu diesel B5 sang B7 nhằm giảm sử dụng dầu diesel nguyên chất và tăng tiêu thụ dầu diesel từ dầu cọ. Bộ trưởng Auttapol khẳng định Thái Lan không đối mặt với khủng hoảng nhiên liệu.

Tuần trước, Thái Lan cho biết đã đảm bảo nguồn cung dầu đủ cho 2 tháng nhưng tạm dừng xuất khẩu để bảo tồn lượng dự trữ, theo AFP. Ngoài ra, chính phủ cũng áp giá trần dầu diesel ở mức dưới 30 baht (khoảng 0,94 USD) mỗi lít trong thời gian 15 ngày.

