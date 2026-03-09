Giá dầu thế giới vượt mốc 100 USD/thùng

Giá dầu đã bứt phá vượt ngưỡng 100 USD/thùng ảnh: reuters

Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) tăng 20% lên 109,17 USD/thùng, ngưỡng chưa từng có kể từ tháng 2.2022, theo AFP hôm nay 9.3.

Giá dầu Brent cũng tăng 19% lên 110,35 USD/thùng.

Cuộc xung đột ở Iran đã khiến khoảng 1/5 nguồn cung dầu thô và khí tự nhiên toàn cầu bị gián đoạn, do Tehran phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công vào các cơ sở hạ tầng năng lượng khắp khu vực.

Tờ Financial Times hôm 6.3 dẫn lời Bộ trưởng Năng lượng Qatar Saad Sherida al-Kaabi dự báo tất cả các nhà sản xuất dầu mỏ ở vùng Vịnh có thể phải ngừng xuất khẩu trong vòng vài tuần tới, động thái mà theo ông có thể đẩy giá dầu lên 150 USD/thùng.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8.3 cho rằng việc giá dầu tăng chỉ là "một cái giá nhỏ phải trả" để loại trừ mối đe dọa của Iran về chương trình hạt nhân.

Cùng với giá dầu, USD tiếp tục tăng giá hôm nay 9.3 lên mức cao nhất trong ba tháng so với euro.

USD tăng 0,8% lên 1,1525 USD/euro, mức cao nhất kể từ tháng 11.2025, và tăng gần 0,4% lên 158,48 yen trong phiên giao dịch đầu tuần tại châu Á.

Bảng Anh (GBP), AUD và NZD giảm hơn 0,6% so với USD, trong khi hợp đồng dầu Brent và dầu thô Mỹ tăng lên trên 108 USD/thùng, mức giá đủ đắt đỏ để gây tác động tiêu cực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Reuters hôm nay 9.3 dẫn lời ông Bob Savage, người đứng đầu bộ phận chiến lược vĩ mô thị trường tại công ty dịch vụ tài chính toàn cầu BNY (trụ sở New York, Mỹ), cho biết dầu mỏ vẫn là kênh tác động đến lạm phát, lãi suất và thị trường tiền tệ, còn sự tăng giá của USD gợi lại cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2022.

"Tuần tới sẽ cho thấy liệu các thị trường có tiếp tục xem cuộc xung đột đang diễn ra là cú sốc tạm thời, hoặc bắt đầu phản ánh vào giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài hơn hay không", theo ông Savage.