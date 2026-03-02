Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Giá dầu tăng mạnh do tình hình Trung Đông

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
02/03/2026 06:55 GMT+7

Giá dầu tăng vọt trong phiên giao dịch tại châu Á sáng 2.3, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ đối mặt thách thức khi vận chuyển qua eo biển Hormuz gián đoạn nghiêm trọng.

Theo Hãng AFP ngày 2.3, trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 80,2 USD/thùng, tăng 13% so với giá đóng cửa 72,87 USD hôm 27.2. Đây là mức tăng đã được các nhà kinh tế dự báo, khi cho rằng thị trường dầu sẽ tăng 10 - 15% khi mở cửa ngày 2.3, sau những diễn biến căng thẳng trong chiến sự tại Trung Đông.

Giá dầu được cho là sẽ còn biến động mạnh khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, vùng biển ở phía nam Iran, bị gián đoạn nghiêm trọng sau đợt tập kích của Mỹ và Israel vào Iran, cũng như đòn trả đũa từ Tehran đến mục tiêu đối thủ ở khu vực.

Giá dầu tăng mạnh do tình hình Trung Đông- Ảnh 1.

Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz năm 2018

ẢNH: REUTERS

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Kpler (Bỉ), trong năm 2025, mỗi ngày có khoảng 13 triệu thùng dầu thô đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz, tương đương 31% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu. Do đó, những gián đoạn tại Hormuz có nguy cơ gây đứt gãy chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu.

Mặc dù Iran không chính thức tuyên bố đóng cửa Hormuz, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo việc vận tải qua eo biển này. Nhiều công ty vận tải lớn thông báo tạm dừng vận chuyển qua eo biển Hormuz để đảm bảo an toàn. Nhiều tàu hoạt động ở gần Hormuz phải neo đậu tại hai bên bờ để trú ẩn. Các công ty bảo hiểm cho biết sẽ hủy hợp đồng bảo hiểm và tăng phí bảo hiểm đối với những tàu di chuyển qua khu vực gần eo biển Hormuz.

Bloomberg đưa tin rằng “kịch bản tồi tệ nhất” với thị trường dầu đã trở thành hiện thực khi vận chuyển qua eo biển Hormuz đứt gãy. Không chỉ riêng dầu, chuỗi cung ứng khí hóa lỏng (LNG) và nhiều kim loại cũng gặp trở ngại.

Trước tình hình trên, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hôm 1.3 thông báo sẽ tăng sản lượng thêm 206.000 thùng dầu mỗi ngày. Điều này có được kỳ vọng giảm bớt sức ép, song khó có thể ngăn đà tăng giá dầu.

Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không lo ngại về tác động của các hoạt động quân sự đến eo biển Hormuz hay việc giá dầu tăng vọt: “Tôi không lo lắng về bất cứ điều gì cả”, ông nói.

Tin liên quan

Căng thẳng Trung Đông leo thang, thị trường nhìn về 'điểm nghẽn' Hormuz

Căng thẳng Trung Đông leo thang, thị trường nhìn về 'điểm nghẽn' Hormuz

Theo các chuyên gia, thị trường phản ứng ra sao với căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran sẽ một phần phụ thuộc vào hoạt động vận tải trên eo biển Hormuz có bị ảnh hưởng nghiêm trọng hay không.

Thế giới trước thế cuộc Iran

Tình hình Iran mới nhất tới sáng 2.3

Khám phá thêm chủ đề

Giá dầu giá dầu thế giới Eo biển Hormuz Trung Đông Iran
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận