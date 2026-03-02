Giá dầu tăng mạnh do tình hình Trung Đông

Theo Hãng AFP ngày 2.3, trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, giá dầu Brent được giao dịch ở mức 80,2 USD/thùng, tăng 13% so với giá đóng cửa 72,87 USD hôm 27.2. Đây là mức tăng đã được các nhà kinh tế dự báo, khi cho rằng thị trường dầu sẽ tăng 10 - 15% khi mở cửa ngày 2.3, sau những diễn biến căng thẳng trong chiến sự tại Trung Đông.

Giá dầu được cho là sẽ còn biến động mạnh khi hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, vùng biển ở phía nam Iran, bị gián đoạn nghiêm trọng sau đợt tập kích của Mỹ và Israel vào Iran, cũng như đòn trả đũa từ Tehran đến mục tiêu đối thủ ở khu vực.

Tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz năm 2018 ẢNH: REUTERS

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Kpler (Bỉ), trong năm 2025, mỗi ngày có khoảng 13 triệu thùng dầu thô đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz, tương đương 31% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu. Do đó, những gián đoạn tại Hormuz có nguy cơ gây đứt gãy chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu.

Mặc dù Iran không chính thức tuyên bố đóng cửa Hormuz, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảnh báo việc vận tải qua eo biển này. Nhiều công ty vận tải lớn thông báo tạm dừng vận chuyển qua eo biển Hormuz để đảm bảo an toàn. Nhiều tàu hoạt động ở gần Hormuz phải neo đậu tại hai bên bờ để trú ẩn. Các công ty bảo hiểm cho biết sẽ hủy hợp đồng bảo hiểm và tăng phí bảo hiểm đối với những tàu di chuyển qua khu vực gần eo biển Hormuz.

Bloomberg đưa tin rằng “kịch bản tồi tệ nhất” với thị trường dầu đã trở thành hiện thực khi vận chuyển qua eo biển Hormuz đứt gãy. Không chỉ riêng dầu, chuỗi cung ứng khí hóa lỏng (LNG) và nhiều kim loại cũng gặp trở ngại.

Trước tình hình trên, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hôm 1.3 thông báo sẽ tăng sản lượng thêm 206.000 thùng dầu mỗi ngày. Điều này có được kỳ vọng giảm bớt sức ép, song khó có thể ngăn đà tăng giá dầu.

Theo Financial Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không lo ngại về tác động của các hoạt động quân sự đến eo biển Hormuz hay việc giá dầu tăng vọt: “Tôi không lo lắng về bất cứ điều gì cả”, ông nói.