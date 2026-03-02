Live Tình hình Iran mới nhất tới sáng 2.3
02/03/2026 04:00 GMT+7
Tình hình Iran và khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng với các thông tin về thương vong và những đợt tấn công trả đũa qua lại giữa các bên.
- Mỹ và Israel ngày 28.2 tiến hành chiến dịch tấn công phối hợp nhằm vào Iran, hạ sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cùng nhiều quan chức quân sự cấp cao như Bộ trưởng Quốc phòng, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran... Ngoài ra, cựu Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cũng được cho là đã thiệt mạng trong đợt tấn công của Mỹ - Israel.
- Tổng thống Trump khuya 1.3 nói rằng 48 nhân vật cấp cao của Iran đã thiệt mạng. Phía Iran chưa bình luận về con số này.
- Iran ngày 1.3 đáp trả bằng các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel và nhiều địa điểm khắp Trung Đông.
- Israel tiếp tục các đợt không kích nhằm vào Iran. Tình hình xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
- Thiệt hại nhân mạng của các bên tiếp tục được ghi nhận. Truyền thông Iran cho biết ít nhất 153 trẻ em thiệt mạng tại trường học bị trúng không kích ngày 28.2. Truyền thông Israel thông tin ít nhất 9 người thiệt mạng tại thành phố Beit Shemesh khi Iran đáp trả Israel.
- Phía quân đội Mỹ cho biết 3 quân nhân đã thiệt mạng và 5 người bị thương nặng trong chiến dịch nhằm vào Iran.
- Một hội đồng lãnh đạo lâm thời ở Iran đã chính thức hoạt động ngày 1.3, trong khi chờ bầu lãnh tụ tối cao mới. Ngoại trưởng Iran cho biết việc chọn ra người thay thế Lãnh tụ tối cao Khamenei quá cố sẽ diễn ra trong 1-2 ngày.
