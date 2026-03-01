Những nhân vật quan trọng nào của Iran đã thiệt mạng?

Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran đều thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran hôm 28.2, CNN dẫn tin từ truyền thông nhà nước Iran chiều 1.3 xác nhận.

Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Abdolrahim Mousavi được xác nhận đã thiệt mạng Ảnh: Reuters

Cụ thể, theo hãng thông tấn bán chính thức Tasnim, trung tướng Abdolrahim Mousavi, người lãnh đạo lực lượng vũ trang kể từ khi người tiền nhiệm thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 năm ngoái, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel mới đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh cũng thiệt mạng, Tasnim đưa tin.

Trước đó, Iran đã xác nhận cái chết của hai nhân vật quan trọng khác: thiếu tướng Mohammad Pakpour, người đứng đầu Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tinh nhuệ, và ông Ali Shamkhani, thư ký hội đồng quốc phòng.

Thông tin được đưa ra giữa lúc các hãng truyền thông nhà nước Iran sáng 1.3 đồng loạt xác nhận Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng, điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không lâu trước đó.

Iran tiếp tục bị không kích sau cái chết của lãnh tụ Khamenei, ông Trump ra cảnh báo mới

Các thành viên gia đình của ông Khamenei cũng được xác nhận đã thiệt mạng gồm con gái, con rể và cháu gái ông.

Phía Iran tuyên bố quốc tang, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiến hành các cuộc tấn công dữ dội để đáp trả. Tổng thống Trump ngay sau đó dọa sẽ sử dụng lực lượng chưa từng thấy nếu Iran hành động.

Đến chiều 1.3, tình hình căng thẳng tiếp tục nghiêm trọng với thông tin phía Israel đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran, trong khi Iran cũng phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel và nhiều địa điểm khác ở Trung Đông, trong đó có các căn cứ Mỹ.

Các cuộc không kích đã khiến các sân bay lớn ở Trung Đông, bao gồm Dubai, Abu Dhabi và Doha, phải đóng cửa hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt, theo Reuters.

Các hãng hàng không tiếp tục hủy các chuyến bay trên khắp Trung Đông vào ngày 1.3, khi phần lớn không phận khu vực vẫn bị đóng cửa. Không phận trên Iran, Iraq, Kuwait, Israel, Bahrain, UAE và Qatar hầu như không có máy bay dân sự, theo bản đồ của dịch vụ theo dõi chuyến bay Flightradar24.