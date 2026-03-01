Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

CIA nắm được thông tin quan trọng về cuộc họp của Lãnh tụ tối cao Iran

Tuyết Lan
Tuyết Lan
01/03/2026 15:43 GMT+7

Theo các nguồn tin, Israel và Mỹ đã tấn công Iran vào ngày 28.2 trùng với thời điểm Lãnh tụ tối cao của nước này Ali Khamenei có cuộc họp với các quan chức cấp cao.

Israel cho biết Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã bị hạ sát cùng với các trợ lý cấp cao, bao gồm ông Ali Shamkhani, cựu Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran và ông Mohammad Pakpour, chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). 

Theo The New York Times, ngay trước khi Mỹ và Israel chuẩn bị tấn công Iran, CIA đã tập trung xác định vị trí của mục tiêu quan trọng nhất là ông Ali Khamenei, Lãnh tụ tối cao của Iran. Theo những người quen thuộc với chiến dịch này, CIA đã theo dõi ông Khamenei trong nhiều tháng, tìm hiểu vị trí và thói quen của ông.

Iran tiếp tục bị không kích sau cái chết của lãnh tụ Khamenei, ông Trump ra cảnh báo mới

Sau đó, CIA biết được một cuộc họp của các quan chức cấp cao Iran sẽ diễn ra vào sáng 28.2 tại một khu phức hợp lãnh đạo ở trung tâm Tehran. Quan trọng hơn cả, CIA nắm được tin ông Khamenei sẽ có mặt tại địa điểm đó. Mỹ và Israel đã quyết định điều chỉnh thời điểm tấn công, một phần để tận dụng lợi thế của thông tin tình báo mới này, theo các quan chức nắm rõ quyết định trên.

Theo những người được thông báo về tình báo, CIA đã chuyển thông tin mật của mình cho Israel. Israel đã sử dụng tình báo của Mỹ và của riêng mình để thực hiện một chiến dịch mà họ đã lên kế hoạch trong nhiều tháng là hạ sát lãnh đạo cấp cao của Iran.

- Ảnh 1.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hồi tháng 3.2025

Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin của Reuters, Mỹ và Israel ban đầu dự định tiến hành một cuộc tấn công vào tối 28.2, nhưng đã quyết định điều chỉnh thời gian để tận dụng thông tin về cuộc họp tại khu phức hợp chính phủ ở Tehran vào sáng cùng ngày. 

Theo tin tình báo, các nhân vật cấp cao dự kiến sẽ gặp nhau tại nơi đặt văn phòng của phủ tổng thống Iran và Hội đồng An ninh Quốc gia Iran. Israel đã xác định rằng cuộc họp sẽ bao gồm các quan chức quốc phòng hàng đầu của Iran, bao gồm ông Mohammad Pakpour, Tổng tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo; ông Aziz Nasirzadeh, Bộ trưởng Quốc phòng; Đô đốc Ali Shamkhani, người đứng đầu Hội đồng Quân sự; ông Mousavi, Tư lệnh Lực lượng Không quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo; ông Mohammad Shirazi, Thứ trưởng Tình báo; và những người khác. 

Chiến dịch bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng 28.2 theo giờ Israel, khi các máy bay chiến đấu cất cánh từ căn cứ, được trang bị vũ khí tầm xa và có độ chính xác cao. Hai giờ 5 phút sau khi các máy bay cất cánh, vào khoảng 9 giờ 40 phút sáng theo giờ Tehran, các tên lửa tầm xa đã tấn công khu phức hợp. Vào thời điểm cuộc tấn công diễn ra, các quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Iran đang ở trong một tòa nhà tại khu phức hợp. Ông Khamenei đang ở trong một tòa nhà khác gần đó. 

"Cuộc tấn công được thực hiện đồng thời tại nhiều địa điểm ở Tehran, trong đó có một địa điểm mà các nhân vật cấp cao trong giới chính trị - an ninh của Iran đã tập trung", một quan chức quốc phòng Israel viết trong một thông điệp mà tờ The New York Times có được.

Nhà Trắng và CIA từ chối bình luận.

Sáng 1.3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình rằng nhà lãnh đạo hàng đầu của Iran đã bị giết sau khi tình báo xác định được các hoạt động của ông Khamenei. 

"Ông ta không thể tránh khỏi hệ thống tình báo và theo dõi cực kỳ tinh vi của chúng ta, và với sự hợp tác chặt chẽ cùng Israel, ông ta, hay những nhà lãnh đạo khác đã bị hạ, không thể làm gì được", ông Trump nói. 

Hai nguồn tin của Mỹ và một quan chức Mỹ giấu tên cho biết việc xác nhận cuộc gặp của ông Khamenei với các cố vấn cấp cao đã khiến chiến dịch không quân và hải quân của Israel và Mỹ được khởi động. 

Theo quan chức Mỹ, cuộc tấn công phải nhắm vào ông Khamenei trước để duy trì yếu tố bất ngờ. 

Tháng 6 năm ngoái, khi kế hoạch tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran đang được tiến hành, Tổng thống Trump khẳng định rằng Mỹ biết nơi ông Khamenei đang ẩn náu. Một cựu quan chức Mỹ cho biết, thông tin tình báo khi đó dựa trên cùng một mạng lưới mà Mỹ đã dựa vào hôm 28.2. 

Các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel trên khắp Iran đã khiến Trung Đông trở nên khó lường hơn, với việc Iran phát động các cuộc tấn công trả đũa chống lại Israel và nhiều địa điểm ở các nước lân cận.

