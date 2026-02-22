Ông Trump tuyên bố tăng thuế toàn cầu mới từ 10% lên 15%

"Tôi, với tư cách là Tổng thống Mỹ, sẽ tăng mức thuế toàn cầu 10% đối với các quốc gia... lên mức 15% được cho phép đầy đủ và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý, có hiệu lực ngay lập tức", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 20.2 Ảnh: AFP

Ông Trump còn viết rằng trong vài tháng tới, chính quyền của ông sẽ tìm kiếm thêm các cách thức khác để áp đặt thuế quan "hợp pháp", theo AFP.

Trước đó ngày 20.2, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 6-3, bác bỏ thuế quan toàn cầu đã được Tổng thống Trump ban hành dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Phản ứng mạnh trước phán quyết trên của Tòa án Tối cao Mỹ, Tổng thống Trump sau đó đã ra lệnh áp thuế mới ngay lập tức 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu vào Mỹ.

Khi công bố mức thuế quan mới, ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên kích hoạt Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép tổng thống áp thuế quan lên đến 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết "các vấn đề thanh toán quốc tế cơ bản". Các mức thuế như thế chỉ có thể được gia hạn khi có sự cho phép của quốc hội, theo Reuters.

Tổng thống Trump cho hay ông sẽ tái sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại, điều khoản cho phép ông áp thuế để xử lý các hành vi thương mại nước ngoài không công bằng cụ thể, chẳng hạn như đánh cắp sở hữu trí tuệ.