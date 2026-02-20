Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan toàn cầu của ông Trump

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20.2 ra phán quyết với tỷ lệ 6-3, cho rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) "không trao quyền cho Tổng thống áp đặt thuế quan".

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sắc lệnh hành pháp về thuế quan tại Nhà Trắng vào tháng 4.2025 ẢNH: REUTERS

Trong phán quyết do Chánh án John Roberts soạn thảo, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên quyết định của tòa cấp dưới rằng việc Tổng thống Trump sử dụng đạo luật năm 1977 này đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt hàng loạt mức thuế quan làm đảo lộn thương mại toàn cầu, theo Reuters.

Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai vào tháng 1.2025, ông Trump đã tận dụng thuế quan như một công cụ kinh tế và đối ngoại chủ chốt.

Tòa án Tối cao đi đến kết luận này trong một vụ kiện do các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế quan và 12 bang của Mỹ, phần lớn do đảng Dân chủ lãnh đạo, đệ trình, nhằm phản đối việc ông Trump sử dụng một cách chưa từng có tiền lệ đạo luật IEEPA để đơn phương áp đặt thuế nhập khẩu.

Các quan chức chính quyền đã nói rằng mức thuế đối với hàng nhập khẩu sẽ tạo doanh thu hàng ngàn tỉ USD cho Mỹ trong vòng một thập niên tới.

Chính quyền ông Trump đã không công bố dữ liệu thu thuế kể từ ngày 14.12.2025. Tuy nhiên, các nhà kinh tế của mô hình ngân sách Penn-Wharton ngày 20.2 ước tính rằng số tiền đã thu được từ các mức thuế của ông Trump dựa trên IEEPA đã vượt quá 175 tỉ USD. Nhiều khả năng khoản tiền này sẽ phải được hoàn trả sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

Nhà Trắng chưa phản ứng về phán quyết mới nhất.



