Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan toàn cầu của ông Trump

Vi Trân
Vi Trân
20/02/2026 22:32 GMT+7

Tòa án Tối cao Mỹ vừa ra phán quyết ngăn chặn các mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với hàng nhập khẩu từ các nước, cho rằng nhà lãnh đạo đã vượt quá thẩm quyền.

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 20.2 ra phán quyết với tỷ lệ 6-3, cho rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) "không trao quyền cho Tổng thống áp đặt thuế quan".

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố sắc lệnh hành pháp về thuế quan tại Nhà Trắng vào tháng 4.2025

ẢNH: REUTERS

Trong phán quyết do Chánh án John Roberts soạn thảo, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên quyết định của tòa cấp dưới rằng việc Tổng thống Trump sử dụng đạo luật năm 1977 này đã vượt quá thẩm quyền khi áp đặt hàng loạt mức thuế quan làm đảo lộn thương mại toàn cầu, theo Reuters.

Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai vào tháng 1.2025, ông Trump đã tận dụng thuế quan như một công cụ kinh tế và đối ngoại chủ chốt.

Tòa án Tối cao đi đến kết luận này trong một vụ kiện do các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thuế quan và 12 bang của Mỹ, phần lớn do đảng Dân chủ lãnh đạo, đệ trình, nhằm phản đối việc ông Trump sử dụng một cách chưa từng có tiền lệ đạo luật IEEPA để đơn phương áp đặt thuế nhập khẩu.

Các quan chức chính quyền đã nói rằng mức thuế đối với hàng nhập khẩu sẽ tạo doanh thu hàng ngàn tỉ USD cho Mỹ trong vòng một thập niên tới.

Chính quyền ông Trump đã không công bố dữ liệu thu thuế kể từ ngày 14.12.2025. Tuy nhiên, các nhà kinh tế của mô hình ngân sách Penn-Wharton ngày 20.2 ước tính rằng số tiền đã thu được từ các mức thuế của ông Trump dựa trên IEEPA đã vượt quá 175 tỉ USD. Nhiều khả năng khoản tiền này sẽ phải được hoàn trả sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

Nhà Trắng chưa phản ứng về phán quyết mới nhất.


Tin liên quan

Hạ viện Mỹ hủy thuế quan do Tổng thống Trump áp cho Canada

Hạ viện Mỹ hủy thuế quan do Tổng thống Trump áp cho Canada

Trong một động thái được xem là sự khiển trách hiếm hoi nhằm vào chính sách kinh tế chủ chốt của Tổng thống Donald Trump, Hạ viện Mỹ hôm 11.2 thông qua nghị quyết bác bỏ các mức thuế quan áp đặt lên hàng hóa Canada.

Phập phù thuế nhập khẩu vào Mỹ

Mỹ âm thầm gỡ thuế đối ứng đối với nhiều mặt hàng?

Khám phá thêm chủ đề

Thuế quan tòa án tối cao mỹ Mỹ Trump thuế đối ứng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận