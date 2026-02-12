Hạ viện Mỹ hủy thuế quan do Tổng thống Trump áp cho Canada

Điện Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ ảnh:

AFP hôm 12.2 đưa tin dự luật hủy bỏ thuế quan cho Canada được Hạ viện Mỹ thông qua với số phiếu 219-211, trong đó 6 nghị sĩ đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump cũng ủng hộ dự luật này.

Nhóm nghị sĩ đó đã phớt lờ lời cảnh báo vào phút chót của ông Trump về 'hậu quả bầu cử' mà phía đảng Cộng hòa có thể đối mặt trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, động thái trên chủ yếu mang tính biểu tượng.

Hạ viện có thể cân nhắc những các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia do chủ nhân Nhà Trắng ban bố năm ngoái để áp đặt loạt thuế quan quy mô lớn đối với hàng nhập khẩu từ nhiều nước.

Dù vậy, mọi hành động nhằm đảo ngược thuế quan của ông Trump đối với Canada và các đối tác thương mại khác vẫn cần được Thượng viện Mỹ thông qua và cuối cùng có chữ ký phê chuẩn của tổng thống.

Thậm chí sau khi qua ải Thượng viện, dự luật gần như chắc chắn sẽ bị Tổng thống Trump phủ quyết. Quốc hội cũng được cho khó có thể đạt được thế đa số 2/3 để vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống.

Ông Trump dọa ngăn khánh thành cây cầu 4,7 tỉ USD kết nối Mỹ và Canada

Ngay trước khi Hạ viện tiến hành bỏ phiếu, ông Trump đã tìm cách can thiệp vào phút chót khi đưa ra lời cảnh báo chính trị thẳng thừng nhằm vào các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa.

"Bất kỳ nghị sĩ Cộng hòa nào, ở Hạ viện hoặc Thượng viện, bỏ phiếu chống lại THUẾ QUAN sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng vào mùa bầu cử", ông Trump viết trên tài khoản mạng xã hội Truth Social.

Trong khi Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định thuế quan mang lại lợi ích tích cực cho nước Mỹ, một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố trong tháng 2 ghi nhận đến 60% số người Mỹ không tán thành việc tăng thuế quan đối với các nước.