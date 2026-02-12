Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Hạ viện Mỹ hủy thuế quan do Tổng thống Trump áp cho Canada

Thụy Miên
Thụy Miên
12/02/2026 09:02 GMT+7

Trong một động thái được xem là sự khiển trách hiếm hoi nhằm vào chính sách kinh tế chủ chốt của Tổng thống Donald Trump, Hạ viện Mỹ hôm 11.2 thông qua nghị quyết bác bỏ các mức thuế quan áp đặt lên hàng hóa Canada.

Hạ viện Mỹ hủy thuế quan của Tổng thống Trump đối với Canada vào năm 2026 - Ảnh 1.

Điện Capitol, trụ sở quốc hội Mỹ

ảnh:

AFP hôm 12.2 đưa tin dự luật hủy bỏ thuế quan cho Canada được Hạ viện Mỹ thông qua với số phiếu 219-211, trong đó 6 nghị sĩ đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump cũng ủng hộ dự luật này.

Nhóm nghị sĩ đó đã phớt lờ lời cảnh báo vào phút chót của ông Trump về 'hậu quả bầu cử' mà phía đảng Cộng hòa có thể đối mặt trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, động thái trên chủ yếu mang tính biểu tượng.

Hạ viện có thể cân nhắc những các biện pháp nhằm chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia do chủ nhân Nhà Trắng ban bố năm ngoái để áp đặt loạt thuế quan quy mô lớn đối với hàng nhập khẩu từ nhiều nước.

Dù vậy, mọi hành động nhằm đảo ngược thuế quan của ông Trump đối với Canada và các đối tác thương mại khác vẫn cần được Thượng viện Mỹ thông qua và cuối cùng có chữ ký phê chuẩn của tổng thống.

Thậm chí sau khi qua ải Thượng viện, dự luật gần như chắc chắn sẽ bị Tổng thống Trump phủ quyết. Quốc hội cũng được cho khó có thể đạt được thế đa số 2/3 để vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống.

Ông Trump dọa ngăn khánh thành cây cầu 4,7 tỉ USD kết nối Mỹ và Canada

Ngay trước khi Hạ viện tiến hành bỏ phiếu, ông Trump đã tìm cách can thiệp vào phút chót khi đưa ra lời cảnh báo chính trị thẳng thừng nhằm vào các nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa.

"Bất kỳ nghị sĩ Cộng hòa nào, ở Hạ viện hoặc Thượng viện, bỏ phiếu chống lại THUẾ QUAN sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng vào mùa bầu cử", ông Trump viết trên tài khoản mạng xã hội Truth Social.

Trong khi Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định thuế quan mang lại lợi ích tích cực cho nước Mỹ, một cuộc khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố trong tháng 2 ghi nhận đến 60% số người Mỹ không tán thành việc tăng thuế quan đối với các nước.

Tin liên quan

Ngành lọc dầu Mỹ quá tải với nguồn dầu thô từ Venezuela

Ngành lọc dầu Mỹ quá tải với nguồn dầu thô từ Venezuela

Các nhà máy lọc dầu Mỹ đang gặp tình trạng quá tải trước nguồn dầu thô ào ạt đưa về từ Venezuela từ sau khi Washington và Caracas đạt thỏa thuận 2 tỉ USD vào tháng 1.

Mỹ đạt thỏa thuận giảm thuế quan với Ấn Độ

Trung Quốc 'hãm phanh' làn sóng đầu cơ vàng, bạc

Khám phá thêm chủ đề

Hạ viện Mỹ Thuế quan canada Tổng thống Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận