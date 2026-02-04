Ngành lọc dầu Mỹ quá tải với nguồn dầu thô từ Venezuela

Đầu tháng 1, Lầu Năm Góc đột kích và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân tại Caracas. Sau đó, Nhà Trắng đạt thỏa thuận trị giá 2 tỉ USD với chính quyền Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez để nhận dầu thô từ quốc gia Nam Mỹ, nước có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới. Các nhà giao dịch Vitol và Trafigura được Mỹ cấp phép để cùng với Chevron xuất khẩu dầu mỏ từ Venezuela.

Nhà máy lọc dầu tại Freeport, bang Texas (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Những công ty này đã ký nhiều hợp đồng bán dầu cho các nhà máy lọc dầu tại Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, nguồn cung được cho là đang vượt quá khả năng xử lý của nhà máy và các công ty này gặp khó trong việc tìm người mua, theo Reuters ngày 4.2.

"Chúng tôi đều gặp phải vấn đề này, khi có nhiều hàng phải đưa đi nhưng không đủ người mua", một trong những nhà giao dịch nói với hãng tin.

Một số công ty lọc dầu Mỹ không thấy hấp dẫn với dầu thô Venezuela do giá cao so với dầu nặng từ Canada.

Dữ liệu cho thấy tổng xuất khẩu dầu mỏ từ Venezuela sang Mỹ trong tháng 1 tăng gần gấp 3 lần lên mức 284.000 thùng/ngày. Chevron, công ty được Venezuela cấp phép chỉ xuất dầu sang Mỹ, đã tăng lượng xuất khẩu lên 220.000 thùng/ngày trong tháng 1, gấp hơn 2 lần so với 99.000 thùng/ngày trong tháng 12.2025.

Vitol và Trafigura xuất khoảng 12 triệu thùng từ Venezuela trong tháng 1, tương đương khoảng 392.000 thùng/ngày. Hầu hết được trữ tại các cảng ở Caribbean và phần lớn chưa bán được.

Một nhà giao dịch cho rằng cần thêm thời gian để các nhà máy lọc dầu Mỹ đạt công suất tối đa trở lại, một phần vì phải điều chỉnh cơ sở để xử lý dầu Venezuela, vốn nặng hơn so với các nguồn khác.

Tổng giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth hôm 30.1 nói với các nhà đầu tư rằng mạng lưới lọc dầu của công ty có thể xử lý đến 150.000 thùng dầu nặng Venezuela mỗi ngày, đồng nghĩa số dầu còn lại mà công ty này xuất sang Mỹ phải được lưu trữ hoặc bán cho các hãng lọc dầu khác.

Dữ liệu theo dõi tàu thuyền cho thấy nhiều tàu dầu mà Chevron thuê với đầy dầu thô Venezuela đang chờ nhiều ngày tại các cảng Mỹ để dỡ hàng, hoặc phải di chuyển chậm lại trên đường vận chuyển.

Tổng lượng xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela trong tháng 1 tăng trở lại lên gần 800.000 thùng/ngày, so với chỉ 498.000 thùng/ngày trong tháng 12.2025. Trước đây, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất nhưng chưa có chuyến nào được chuyển đi từ khi ông Maduro bị Mỹ bắt giữ, theo Reuters.

Khách hàng tiềm năng để Mỹ và Venezuela "xả hàng" là Ấn Độ. Ngày 2.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt thỏa thuận thương mại với quốc gia Nam Á, theo đó Mỹ giảm thuế hàng hóa Ấn Độ trong khi New Delhi dỡ rào cản thương mại và ngừng mua dầu Nga để mua dầu của Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Mỹ giấu tên ngày 3.2 xác nhận Mỹ đã chuyển đủ 500 triệu USD cho Venezuela trong đợt bán dầu đầu tiên theo thỏa thuận.