Mỹ đạt thỏa thuận giảm thuế quan với Ấn Độ

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 2.2, ông Trump cho biết đã nhất trí một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ, theo đó Mỹ sẽ giảm thuế đối ứng từ 25% xuống 18%. Ngoài ra, một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ cũng sẽ hủy mức thuế bổ sung 25% nhằm đáp trả việc Ấn Độ mua dầu của Nga, CNBC đưa tin.

Tổng thống Trump nói rằng Ấn Độ cam kết mua thêm dầu từ Mỹ và khả năng là mua từ Venezuela, đồng thời giảm các hàng rào thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, ông Trump nói ông Modi đã cam kết mua hơn 500 tỉ USD các sản phẩm năng lượng, công nghệ, nông nghiệp của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tháng 2.2025 ẢNH: REUTERS

“Rất vui mừng vì các sản phẩm ‘sản xuất tại Ấn Độ’ giờ đây sẽ được giảm thuế suất xuống còn 18%. Thay mặt 1,4 tỉ người dân Ấn Độ, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tổng thống Trump về thông báo tuyệt vời này”, ông Modi viết trên mạng xã hội X.

Hồi năm ngoái, ông Trump đã áp thuế đến 50% với hàng hóa Ấn Độ, nhằm gây sức ép yêu cầu New Delhi ngừng mua dầu Nga. Hiện chưa rõ Ấn Độ sẽ triển khai chính sách nhập khẩu dầu ra sao, khi nước này phụ thuộc lớn vào dầu giá rẻ từ Nga. Theo Reuters, Ấn Độ được cho là sẽ giảm dần sản lượng nhập khẩu dầu Nga trong đầu năm nay.

Theo CNN, Ấn Độ lâu nay được hưởng mức chiết khấu đáng kể khi mua dầu từ Nga. Thế nhưng, khi giá dầu giảm, chênh lệch giá dầu giữa Nga với các thị trường khác cũng thu hẹp, tạo cơ hội đa dạng nguồn cung.

Thuế quan của ông Trump thúc đẩy Ấn Độ, EU đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

Thông báo của Trump được đưa ra một tuần sau khi Ấn Độ ký kết một thỏa thuận thương mại tự do lớn với Liên minh châu Âu, mà Thủ tướng Modi ca ngợi là "thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay".