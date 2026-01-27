Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Ấn Độ - EU đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
27/01/2026 20:40 GMT+7

Lãnh đạo Ấn Độ và EU ngày 27.1 thông báo đã đạt được thỏa thuận tạo ra khu vực thương mại tự do với 2 tỉ dân.

Báo The Guardian ngày 27.1 đưa tin thỏa thuận vừa đạt được là kết quả của đàm phán giữa Ấn Độ và EU bắt đầu từ năm 2007. “Châu Âu và Ấn Độ hôm nay đã làm nên lịch sử. Chúng tôi đã hoàn tất một thỏa thuận quan trọng bậc nhất. Chúng tôi đã tạo ra một khu vực thương mại tự do với hai tỉ người, và cả hai bên đều sẽ được hưởng lợi”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ ngày 27.1.

Ấn Độ - EU đạt thỏa thuận thương mại lịch sử - Ảnh 1.

Từ trái sang, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc gặp tại New Delhi, Ấn Độ ngày 27.1

ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh đây là một trong những thỏa thuận toàn diện nhất mà Ấn Độ từng ký kết và là “thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất trong lịch sử”. “Thỏa thuận này trở thành ví dụ tuyệt vời về sự hợp tác giữa 2 nền kinh tế lớn trên thế giới”, ông Modi phát biểu ngày 27.1. Lãnh đạo Ấn Độ khẳng định thỏa thuận trên mở ra cơ hội to lớn cho hơn 1,4 tỉ người Ấn Độ và hàng trăm triệu người ở châu Âu.

Thỏa thuận thương mại sẽ mở cửa cho sản phẩm từ Ấn Độ tiến vào thị trường rộng lớn của EU, với 27 nước thành viên. Ngược lại, xuất khẩu của EU sang Ấn Độ dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2032, sau khi loại bỏ hoàn toàn hoặc giảm thuế đối với 96,6% hàng hóa từ EU, đồng thời tiết kiệm khoảng 4 tỉ euro cho các doanh nghiệp châu Âu, Al Jazeera đưa tin. Theo số liệu từ châu Âu, kim ngạch thương mại Ấn Độ - EU năm 2024 đạt 120 tỉ euro.

Theo tuyên bố của EU, thỏa thuận hai bên cũng bao gồm việc Ấn Độ sẽ giảm thuế nhập khẩu ô tô, từ mức cao nhất là 110% xuống còn 10%, được dự báo sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ô tô nổi tiếng ở châu Âu tăng xuất khẩu sang Ấn Độ.

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và EU bắt đầu từ năm 2007, tuy nhiên bị đình trệ trong nhiều năm do tồn tại một số bất đồng. Đàm phán được khởi động lại vào năm 2022 và tăng tốc trong 6 tháng qua, sau khi Mỹ và Trung Quốc đưa ra những chính sách kiểm soát thương mại.

Các quan chức cho biết lễ ký kết chính thức thỏa thuận thương mại tự do Ấn Độ - EU dự kiến diễn ra cuối năm 2025 và sẽ có hiệu lực từ đầu năm sau.

Tin liên quan

Ấn Độ - Nga thắt chặt quan hệ giữa sức ép

Ấn Độ - Nga thắt chặt quan hệ giữa sức ép

Ngày 5.12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir nhất trí mở rộng hợp tác giữa hai nước bất chấp sức ép từ phương Tây.

Thỏa thuận mới thay đổi bản chất quan hệ Ấn Độ - Israel

Khám phá thêm chủ đề

Ấn Độ eu thỏa thuận thương mại Thương mại tự do châu Âu xuất khẩu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận