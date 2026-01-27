Ấn Độ - EU đạt thỏa thuận thương mại lịch sử

Báo The Guardian ngày 27.1 đưa tin thỏa thuận vừa đạt được là kết quả của đàm phán giữa Ấn Độ và EU bắt đầu từ năm 2007. “Châu Âu và Ấn Độ hôm nay đã làm nên lịch sử. Chúng tôi đã hoàn tất một thỏa thuận quan trọng bậc nhất. Chúng tôi đã tạo ra một khu vực thương mại tự do với hai tỉ người, và cả hai bên đều sẽ được hưởng lợi”, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu trong chuyến thăm Ấn Độ ngày 27.1.

Từ trái sang, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc gặp tại New Delhi, Ấn Độ ngày 27.1 ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh đây là một trong những thỏa thuận toàn diện nhất mà Ấn Độ từng ký kết và là “thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất trong lịch sử”. “Thỏa thuận này trở thành ví dụ tuyệt vời về sự hợp tác giữa 2 nền kinh tế lớn trên thế giới”, ông Modi phát biểu ngày 27.1. Lãnh đạo Ấn Độ khẳng định thỏa thuận trên mở ra cơ hội to lớn cho hơn 1,4 tỉ người Ấn Độ và hàng trăm triệu người ở châu Âu.

Thỏa thuận thương mại sẽ mở cửa cho sản phẩm từ Ấn Độ tiến vào thị trường rộng lớn của EU, với 27 nước thành viên. Ngược lại, xuất khẩu của EU sang Ấn Độ dự kiến tăng gấp đôi vào năm 2032, sau khi loại bỏ hoàn toàn hoặc giảm thuế đối với 96,6% hàng hóa từ EU, đồng thời tiết kiệm khoảng 4 tỉ euro cho các doanh nghiệp châu Âu, Al Jazeera đưa tin. Theo số liệu từ châu Âu, kim ngạch thương mại Ấn Độ - EU năm 2024 đạt 120 tỉ euro.

Theo tuyên bố của EU, thỏa thuận hai bên cũng bao gồm việc Ấn Độ sẽ giảm thuế nhập khẩu ô tô, từ mức cao nhất là 110% xuống còn 10%, được dự báo sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ô tô nổi tiếng ở châu Âu tăng xuất khẩu sang Ấn Độ.

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và EU bắt đầu từ năm 2007, tuy nhiên bị đình trệ trong nhiều năm do tồn tại một số bất đồng. Đàm phán được khởi động lại vào năm 2022 và tăng tốc trong 6 tháng qua, sau khi Mỹ và Trung Quốc đưa ra những chính sách kiểm soát thương mại.

Các quan chức cho biết lễ ký kết chính thức thỏa thuận thương mại tự do Ấn Độ - EU dự kiến diễn ra cuối năm 2025 và sẽ có hiệu lực từ đầu năm sau.