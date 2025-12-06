Ấn Độ - Nga thắt chặt quan hệ giữa sức ép

Tối 4.12, Tổng thống Putin đến New Delhi trong chuyến thăm Ấn Độ lần đầu tiên sau 4 năm. TASS dẫn lời Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo có buổi ăn tối đối thoại không chính thức kéo dài hơn 2,5 giờ.

"Người bạn đích thực"

Sáng qua, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu chủ trì lễ đón chính thức nhà lãnh đạo Nga tại Dinh Tổng thống với lễ đón cấp quốc gia, gồm màn duyệt đội danh dự, quốc thiều và 21 phát đại bác. Sau đó, ông Putin và ông Modi dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 23 giữa Nga và Ấn Độ.

Tổng thống Putin bắt tay Thủ tướng Modi tại cuộc họp báo chung chiều 5.12 ẢNH: REUTERS

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Modi đã nhiều lần thể hiện mối quan hệ cá nhân thân thiết với Tổng thống Nga khi ra tận sân bay đón ông Putin, trao cái ôm thắm thiết và đi chung xe về Dinh Thủ tướng. Việc ông Modi phá vỡ nghi thức ngoại giao là cử chỉ không nằm trong kế hoạch và khiến Điện Kremlin thừa nhận "bị bất ngờ". Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Modi cho biết mối quan hệ hữu nghị Ấn Độ - Nga là mối quan hệ được thử thách qua thời gian và đã mang lại lợi ích to lớn cho người dân hai nước.

Phát biểu trước khi bước vào hội đàm chính thức hôm qua, ông Modi gọi ông Putin là "người bạn đích thực" và kêu gọi tăng cường hợp tác kinh tế, hướng đến tầm cao mới. Trong khi đó, ông Putin tuyên bố quan hệ hai nước mang ý nghĩa lịch sử rất sâu sắc, có chiều sâu, thực chất.

Tiếp tục cung cấp nhiên liệu

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga bị phương Tây cô lập chính trị và cấm vận nhiều mặt, trong khi Ấn Độ chịu sức ép từ Mỹ trong việc ngừng giao thương với Nga. Vào tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ với lý do nước này mua dầu mỏ giá rẻ của Nga. Washington cho rằng nguồn thu từ dầu mỏ giúp Moscow tiếp tục cuộc xung đột tại Ukraine mà chính quyền ông Trump muốn sớm chấm dứt.

Thủ tướng Modi ôm Tổng thống Putin tại sân bay tối 4.12 ẢNH: AP

Trong cuộc phỏng vấn với Đài India Today được phát sóng cuối ngày 4.12, Tổng thống Putin chỉ trích sự vô lý trong quan điểm của Mỹ khi không cho phép Ấn Độ mua dầu mỏ Nga, trong khi Washington lại đang mua nhiên liệu hạt nhân của Moscow. "Nếu Mỹ có quyền mua nhiên liệu của chúng tôi thì tại sao Ấn Độ lại không có đặc quyền tương tự? Chúng tôi sẵn sàng thảo luận điều này, với Tổng thống Trump", ông Putin nói. Theo nhà lãnh đạo, ông Modi không phải là người chấp nhận đầu hàng trước sức ép. Tương tự, Ấn Độ cho rằng thuế suất của Washington là vô lý vì Mỹ và EU vẫn đang nhập khẩu hàng tỉ USD năng lượng và hàng hóa Nga, từ khí tự nhiên hóa lỏng cho đến uranium làm giàu.

Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc hội đàm chiều qua, ông Putin cho biết hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác, đồng thời tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp nhiên liệu liên tục cho Ấn Độ, theo tờ The Times of India. Ông Modi nói hai bên đã nhất trí về một chương trình hợp tác kinh tế nhằm mở rộng và đa dạng hóa thương mại đến năm 2030. Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận như việc đưa lao động lành nghề Ấn Độ sang Nga và mở một nhà máy phân bón tại Nga.

Ấn Độ là nước mua dầu mỏ Nga nhiều thứ hai, sau Trung Quốc. Nga cũng là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ trong nhiều thập niên. Trong năm tài chính gần nhất kết thúc vào tháng 3, kim ngạch thương mại song phương đạt 68,7 tỉ USD và hai bên đặt mục tiêu tăng lên 100 tỉ USD đến năm 2030. Cán cân thương mại đang nghiêng về Nga và Ấn Độ đang tìm cách cân bằng thông qua xuất khẩu các mặt hàng như dược phẩm, nông sản, hàng dệt may.