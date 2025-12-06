Ấn Độ - Nga thắt chặt quan hệ giữa sức ép

Tối 4.12, Tổng thống Putin đến New Delhi trong chuyến thăm Ấn Độ lần đầu tiên sau 4 năm. TASS dẫn lời Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo có buổi ăn tối đối thoại không chính thức kéo dài hơn 2,5 giờ.
"Người bạn đích thực"
Sáng qua, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu chủ trì lễ đón chính thức nhà lãnh đạo Nga tại Dinh Tổng thống với lễ đón cấp quốc gia, gồm màn duyệt đội danh dự, quốc thiều và 21 phát đại bác. Sau đó, ông Putin và ông Modi dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 23 giữa Nga và Ấn Độ.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Modi đã nhiều lần thể hiện mối quan hệ cá nhân thân thiết với Tổng thống Nga khi ra tận sân bay đón ông Putin, trao cái ôm thắm thiết và đi chung xe về Dinh Thủ tướng. Việc ông Modi phá vỡ nghi thức ngoại giao là cử chỉ không nằm trong kế hoạch và khiến Điện Kremlin thừa nhận "bị bất ngờ". Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Modi cho biết mối quan hệ hữu nghị Ấn Độ - Nga là mối quan hệ được thử thách qua thời gian và đã mang lại lợi ích to lớn cho người dân hai nước.
Phát biểu trước khi bước vào hội đàm chính thức hôm qua, ông Modi gọi ông Putin là "người bạn đích thực" và kêu gọi tăng cường hợp tác kinh tế, hướng đến tầm cao mới. Trong khi đó, ông Putin tuyên bố quan hệ hai nước mang ý nghĩa lịch sử rất sâu sắc, có chiều sâu, thực chất.
Tiếp tục cung cấp nhiên liệu
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Nga bị phương Tây cô lập chính trị và cấm vận nhiều mặt, trong khi Ấn Độ chịu sức ép từ Mỹ trong việc ngừng giao thương với Nga. Vào tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 50% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ với lý do nước này mua dầu mỏ giá rẻ của Nga. Washington cho rằng nguồn thu từ dầu mỏ giúp Moscow tiếp tục cuộc xung đột tại Ukraine mà chính quyền ông Trump muốn sớm chấm dứt.
Trong cuộc phỏng vấn với Đài India Today được phát sóng cuối ngày 4.12, Tổng thống Putin chỉ trích sự vô lý trong quan điểm của Mỹ khi không cho phép Ấn Độ mua dầu mỏ Nga, trong khi Washington lại đang mua nhiên liệu hạt nhân của Moscow. "Nếu Mỹ có quyền mua nhiên liệu của chúng tôi thì tại sao Ấn Độ lại không có đặc quyền tương tự? Chúng tôi sẵn sàng thảo luận điều này, với Tổng thống Trump", ông Putin nói. Theo nhà lãnh đạo, ông Modi không phải là người chấp nhận đầu hàng trước sức ép. Tương tự, Ấn Độ cho rằng thuế suất của Washington là vô lý vì Mỹ và EU vẫn đang nhập khẩu hàng tỉ USD năng lượng và hàng hóa Nga, từ khí tự nhiên hóa lỏng cho đến uranium làm giàu.
Trong cuộc họp báo sau khi kết thúc hội đàm chiều qua, ông Putin cho biết hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác, đồng thời tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp nhiên liệu liên tục cho Ấn Độ, theo tờ The Times of India. Ông Modi nói hai bên đã nhất trí về một chương trình hợp tác kinh tế nhằm mở rộng và đa dạng hóa thương mại đến năm 2030. Hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận như việc đưa lao động lành nghề Ấn Độ sang Nga và mở một nhà máy phân bón tại Nga.
Ấn Độ là nước mua dầu mỏ Nga nhiều thứ hai, sau Trung Quốc. Nga cũng là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ trong nhiều thập niên. Trong năm tài chính gần nhất kết thúc vào tháng 3, kim ngạch thương mại song phương đạt 68,7 tỉ USD và hai bên đặt mục tiêu tăng lên 100 tỉ USD đến năm 2030. Cán cân thương mại đang nghiêng về Nga và Ấn Độ đang tìm cách cân bằng thông qua xuất khẩu các mặt hàng như dược phẩm, nông sản, hàng dệt may.
Ấn Độ ủng hộ hòa bình
Liên quan tình hình xung đột tại Ukraine, Thủ tướng Modi nói rằng Ấn Độ nhất quán ủng hộ hòa bình và hoan nghênh mọi nỗ lực nhằm đạt được giải pháp hòa bình lâu dài. Nhà lãnh đạo tuyên bố New Delhi sẵn sàng đóng góp và tin rằng với những nỗ lực được thực hiện những ngày gần đây, thế giới sẽ sớm quay trở lại con đường hòa bình. Đáp lại, ông Putin cảm ơn ông Modi vì đã quan tâm đến nỗ lực hòa bình về Ukraine. Tối 4.12, phái đoàn của Mỹ và Ukraine đã hoàn tất cuộc đối thoại về kế hoạch hòa bình tại TP.Miami (Mỹ). Trước đó, các nhà đàm phán của Mỹ đã gặp Tổng thống Putin tại Moscow vào ngày 2.12. TASS đưa tin cuộc gặp kéo dài 5 giờ, thảo luận về những đề xuất của Washington.
