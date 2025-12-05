Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Góc nhìn

Giá trị mới của đối tác truyền thống Nga - Ấn Độ

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
05/12/2025 09:02 GMT+7

Trong bối cảnh Nga bị phương Tây cô lập chính trị, cấm vận về kinh tế, tài chính và thương mại, chuyến thăm Ấn Độ hai ngày của Tổng thống Nga Vladimir Putin có tầm quan trọng đặc biệt.

Việc Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bất chấp tình hình ấy vẫn mời Tổng thống Putin sang thăm là điều càng đáng được chú ý. Ông Modi phải có lý do đặc biệt và Ấn Độ phải có lợi ích thiết thực đặc biệt thì mới làm vậy. Ấn Độ và Nga vốn có mối quan hệ hợp tác và đối tác truyền thống rất tốt đẹp cho đến nay. Xem ra bây giờ ông Putin và ông Modi cùng nhau tạo ra giá trị mới cho mối quan hệ đối tác truyền thống này.

Giá trị mới của đối tác truyền thống Nga - Ấn Độ - Ảnh 1.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại New Delhi ngày 4.12

Ảnh: Reuters

Ngay trước khi Tổng thống Putin tới Ấn Độ, Quốc hội Nga đã phê chuẩn hiệp ước hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước. Nhân chuyến thăm, ông Putin cùng ông Modi chủ trì hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 23 giữa hai nước. Qua đó có thể thấy mọi tiền đề thuận lợi cần thiết đã được tạo dựng để hai nhà lãnh đạo xác định, kiến tạo và tận dụng, khai thác giá trị mới của mối quan hệ này mà thực chất là không liên minh và đồng minh nhưng hơn hẳn đối tác liên kết và liên thủ.

Tổng thống Putin cần Ấn Độ để phá thế bị cô lập, cấm vận lâu nay, cần Ấn Độ làm thị trường cho xuất khẩu năng lượng và hàng hóa, làm đối trọng cho quan hệ của Nga với phương Tây. Ấn Độ và Nga liên thủ sẽ tạo trục quyền lực và ảnh hưởng trong khối phương Nam toàn cầu. Thủ tướng Modi thì cần Nga để đáp ứng nhu cầu của Ấn Độ về năng lượng và vũ khí, cần Nga làm đối trọng cho quan hệ của Ấn Độ với Mỹ, EU và Trung Quốc, gây dựng vai trò dẫn dắt ở phương Nam. Nga và Ấn Độ xích lại gần nhau hơn chính vì thế. t

Ấn Độ nga Cấm vận putin MODI
