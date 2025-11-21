Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chiến đấu cơ Tejas của Ấn Độ rơi khi trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai

Khánh An
21/11/2025 20:28 GMT+7

Máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ bị rơi khi đang trình diễn trước đám đông tại Triển lãm Hàng không Dubai nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ rơi tại Triển lãm Hàng không Dubai - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Tejas trình diễn tại triển lãm ở Dubai hôm 18.11

ẢNH: AP

Hãng AP ngày 21.11 đưa tin một máy bay chiến đấu Tejas của hãng Hindustan Aeronautics (Ấn Độ) bị rơi khi đang bay trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 10 (giờ địa phương), khi máy bay đang bay trình diễn trước đám đông. Khói đen bốc lên tại Sân bay Quốc tế Al Maktoum, trong khi đám đông theo dõi và còi báo động vang lên sau sự việc. 

Máy bay dường như mất kiểm soát và lao thẳng xuống bên trong khuôn viên sân bay. Reuters dẫn thông cáo của Không quân Ấn Độ (IAF) xác nhận vụ việc và cho biết “phi công đã tử vong do thương tích trong vụ tai nạn”.

“IAF vô cùng tiếc thương sự mất mát này và luôn sát cánh cùng gia đình người quá cố trong thời khắc đau buồn", IAF chia sẻ trong thông cáo và cho biết “một hội đồng điều tra đang được thành lập để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”.

Chiến đấu cơ Tejas của Ấn Độ rơi khi trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay ngày 21.11 ở Dubai

ẢNH: AP

Chiến đấu cơ Tejas của Ấn Độ rơi khi trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai - Ảnh 2.

Đội cấp cứu tại hiện trường

ẢNH: AP

Triển lãm Hàng không Dubai diễn ra từ ngày 17-21.11 và vụ việc xảy ra vào ngày cuối của sự kiện.

Tejas là mẫu máy bay chiến đấu được Không quân Ấn Độ sử dụng. Hôm 7.11, theo Reuters, Ấn Độ ký thỏa thuận mua 113 động cơ từ hãng General Electric (Mỹ) để lắp cho một phiên bản hiện đại của máy bay chiến đấu Tejas.

Máy bay chiến đấu Tejas Mk-1A giữ vai trò then chốt trong nỗ lực của Ấn Độ nhằm củng cố các phi đội chiến đấu cơ đang suy giảm và thay thế những máy bay đã cũ.

Tuy nhiên, việc bàn giao đã bị trì hoãn do General Electric chậm giao 99 động cơ đã đặt vào năm 2021, trong đó chỉ mới có 4 động cơ được chuyển đến. General Electric cho rằng nguyên nhân là các vấn đề chuỗi cung ứng sau đại dịch Covid-19.

Thỏa thuận trên là một đơn hàng bổ sung để cung cấp động cơ cho nhiều máy bay hơn, với kế hoạch giao hàng trong vòng 5 năm kể từ năm 2027, theo thông cáo của hãng chế tạo máy bay quân sự thuộc sở hữu nhà nước Ấn Độ sau khi ký kết. Hãng không đề cập giá trị của thỏa thuận.

máy bay chiến đấu Tejas Ấn Độ Triển lãm hàng không Dubai Máy bay rơi uae
