Máy bay quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ chở 20 người rơi ở Georgia

Khi biết tin chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 rơi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cắt ngang bài phát biểu tại thủ đô Ankara để gửi lời chia buồn về "những người đã hy sinh của chúng ta".

Khói bốc lên tại hiện trường vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ ở thị trấn Sighnaghi của Georgia ngày 11.11, trong ảnh được trích từ video

Ảnh: Reuters

Tổng thống Erdogan, văn phòng của ông và Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chưa công bố nguyên nhân vụ C-130 rơi và cũng không cung cấp số thương vong. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin có cả quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan trên chiếc C-130, nhưng không nêu số lượng.

Sau cuộc điện đàm với Tổng thống Erdogan, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho hay ông đã thảo luận về "tin tức bi thảm liên quan sự mất mát của các quân nhân" trong vụ tai nạn xảy ra gần biên giới Georgia với Azerbaijan.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay có 20 quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ trên máy bay, bao gồm cả phi hành đoàn, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các hành khách có thể mang quốc tịch khác.

Theo Hãng tin Interpress của Georgia, chiếc C-130 của Thổ Nhĩ Kỳ đã rơi tại thị trấn Sighnaghi thuộc miền đông Georgia, giáp biên giới với Azerbaijan.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết người đồng cấp Georgia Gela Geladze đã đến hiện trường vụ rơi máy bay C-130 vào khoảng 17 giờ ngày 11.11 (giờ địa phương) và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn.

Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ, nhà sản xuất máy bay C-130 Hercules, đã gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng bởi vụ rơi máy bay, tới Không quân và người dân Thổ Nhĩ Kỳ. "Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng bằng mọi cách trong quá trình điều tra", phát ngôn viên công ty Chris Karns nhấn mạnh.