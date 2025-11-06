Ác mộng cho liên minh EU

Ông Andrej Babis ảnh: Reuters

Theo hiến pháp của Czech, Tổng thống có quyền chỉ định và phế truất thủ tướng, người được đề cử làm thủ tướng sau đó được quốc hội xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận. Nhưng ông Pavel dẫu có không thích thì cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải đề cử ông Babis làm thủ tướng bởi phong trào ANO của ông Babis đạt được 34,5% phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội vừa rồi, bỏ xa tất cả các đảng phái chính trị khác. Tức là chỉ có ông Babis hiện tại có thể thành lập được chính phủ ở Czech.



Điều đó dẫn đến cơn ác mộng đối với EU vì trong nhiệm kỳ 2017 - 2021, ông Babis đã có những quan điểm và thực thi chính sách bất thuận với EU, không hòa theo đường lối chính sách và hành động chung của khối cả về đối nội cũng như đối ngoại. Cứ theo những gì được ông Babis và 2 đảng liên minh công bố sau khi đạt được thỏa thuận với nhau, thì EU càng tiến gần cơn ác mộng.

Liên minh này công khai mục tiêu là "muốn có châu Âu khác hiện tại", chủ trương đưa Czech ra khỏi khu vực sử dụng đồng euro và khôi phục bản tệ trước đây của Czech. Liên minh này sẽ siết chặt chính sách nhập cư và tuyên chiến với nhập cư bất hợp pháp cũng như bác bỏ chính sách của EU về bảo vệ môi trường sinh thái và tăng trưởng xanh, đặt lợi ích quốc gia lên trên lợi ích chung của EU. Liên minh này sẽ làm nội bộ EU thêm phân rẽ và khích lệ cánh hữu, dân túy, dân tộc chủ nghĩa ở châu Âu. Như thế không ác mộng sao được đối với EU.