Thỏa thuận mới thay đổi bản chất quan hệ Ấn Độ - Israel

Điều này được thể hiện rõ nét nhất trên hai phương diện.

Thứ nhất, với việc ký kết văn kiện hợp tác nói trên, Ấn Độ và Israel chính thức công khai quan hệ hợp tác song phương về quốc phòng, quân sự và an ninh mà lâu nay cả hai bên luôn âm thầm duy trì và thúc đẩy bởi đều phải lưu ý đến phản ứng của các quốc gia Ả Rập. Mối quan hệ này không hề gây ồn ào nhưng trên thực tế lại rất phát triển. Ấn Độ thuộc diện những đối tác nhập khẩu nhiều nhất vũ khí và khí tài quân sự của Israel.

Thứ hai, cùng với sự công khai này là sự chuyển dịch trọng tâm của quan hệ hợp tác từ mua bán vũ khí và khí tài quân sự thuần túy sang cùng nghiên cứu phát triển, cùng chế tạo vũ khí, khí tài, chia sẻ công nghệ quốc phòng và kỹ thuật quân sự, hợp tác về ứng dụng AI, tác chiến điện tử, đảm bảo an ninh mạng...

Đại diện Ấn Độ và Israel gặp nhau ngày 4.11 để ký thỏa thuận Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Sự thay đổi bản chất và nâng cấp quan hệ hợp tác này không những chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước mà còn có tác động địa chính trị to lớn. Ấn Độ đa dạng thêm nguồn cung vũ khí và khí tài, tiến gần hơn tới cấp độ tự chủ về kỹ thuật và công nghệ quốc phòng, quân sự hiện đại, gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng ở khu vực Nam Á, vùng Vịnh và Trung Đông.

Israel tận dụng Ấn Độ để thoát khỏi tình thế bị cô lập về chính trị, mở rộng thị trường xuất khẩu vũ khí và khí tài quân sự cũng như từng bước tiếp cận sâu hơn vào khu vực Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.