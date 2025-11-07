Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Góc nhìn

Thỏa thuận mới thay đổi bản chất quan hệ Ấn Độ - Israel

PHẠM LỮ
PHẠM LỮ
07/11/2025 09:34 GMT+7

Thỏa thuận được Ấn Độ và Israel ký kết ngày 4.11 vừa qua về tăng cường hợp tác quốc phòng tuy về danh nghĩa chỉ là một "bị vong lục" thuần túy nhưng thực tế đã làm thay đổi bản chất, cấp độ và chất lượng toàn bộ mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực quốc phòng, quân sự và an ninh.

Điều này được thể hiện rõ nét nhất trên hai phương diện.

Thứ nhất, với việc ký kết văn kiện hợp tác nói trên, Ấn Độ và Israel chính thức công khai quan hệ hợp tác song phương về quốc phòng, quân sự và an ninh mà lâu nay cả hai bên luôn âm thầm duy trì và thúc đẩy bởi đều phải lưu ý đến phản ứng của các quốc gia Ả Rập. Mối quan hệ này không hề gây ồn ào nhưng trên thực tế lại rất phát triển. Ấn Độ thuộc diện những đối tác nhập khẩu nhiều nhất vũ khí và khí tài quân sự của Israel. 

Thứ hai, cùng với sự công khai này là sự chuyển dịch trọng tâm của quan hệ hợp tác từ mua bán vũ khí và khí tài quân sự thuần túy sang cùng nghiên cứu phát triển, cùng chế tạo vũ khí, khí tài, chia sẻ công nghệ quốc phòng và kỹ thuật quân sự, hợp tác về ứng dụng AI, tác chiến điện tử, đảm bảo an ninh mạng...

Thỏa thuận mới thay đổi bản chất quan hệ Ấn Độ - Israel - Ảnh 1.

Đại diện Ấn Độ và Israel gặp nhau ngày 4.11 để ký thỏa thuận

Ảnh: Bộ Quốc phòng Ấn Độ

Sự thay đổi bản chất và nâng cấp quan hệ hợp tác này không những chỉ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước mà còn có tác động địa chính trị to lớn. Ấn Độ đa dạng thêm nguồn cung vũ khí và khí tài, tiến gần hơn tới cấp độ tự chủ về kỹ thuật và công nghệ quốc phòng, quân sự hiện đại, gia tăng sức mạnh và ảnh hưởng ở khu vực Nam Á, vùng Vịnh và Trung Đông. 

Israel tận dụng Ấn Độ để thoát khỏi tình thế bị cô lập về chính trị, mở rộng thị trường xuất khẩu vũ khí và khí tài quân sự cũng như từng bước tiếp cận sâu hơn vào khu vực Nam Á và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tin liên quan

Ác mộng cho liên minh EU

Ác mộng cho liên minh EU

Một tháng sau ngày bầu cử quốc hội, với chiến thắng thuộc về tỉ phú Andrej Babis - người từng giữ chức Thủ tướng Czech từ năm 2017 - 2021, và phong trào cánh hữu, dân túy ANO, ông đã liên minh được với 2 đảng khác để có thể thành lập chính phủ mới. Trở ngại duy nhất hiện tại là quyết định của Tổng thống Czech Petr Pavel.

Tân Thủ tướng Nhật vượt qua thử thách đầu

Khám phá thêm chủ đề

Ấn Độ hợp tác quốc phòng israel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận