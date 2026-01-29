Mỹ trả tàu dầu cho Venezuela, không tính thêm hành động quân sự

Reuters ngày 28.1 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết Mỹ đang trao trả tàu dầu M/T Sophia treo cờ Panama cho phía Venezuela nhưng không nêu rõ lý do.

Tàu Sophia bị Tuần duyên và quân đội Mỹ bắt vào ngày 7.1. Khi đó, chính quyền Mỹ nói rằng đây là tàu chở dầu bị trừng phạt, thuộc đội tàu bí mật không quốc tịch.

Tàu dầu Sophia và Galileo đậu ngoài khơi thành phố Ponce, Puerto Rico hôm 21.1 ẢNH: REUTERS

Mỹ đã tiến hành chiến dịch phong tỏa Venezuela trong vài tháng qua, ngăn chặn các tàu chở dầu bị cáo buộc phạm pháp. Tính đến nay, Mỹ đã bắt giữ tổng cộng 7 tàu. Tuần duyên Mỹ, lực lượng dẫn đầu chiến dịch, chưa bình luận về thông tin thả tàu.

Tổng thống Trump đã tập trung chính sách đối ngoại tại khu vực Mỹ Latin xoay quanh Venezuela. Năm ngoái, ông điều động nhiều tàu chiến đến khu vực Caribbean và cho tấn công các tàu bị cáo buộc chở ma túy tại khu vực.

Đầu năm nay, lực lượng Mỹ tiến vào Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân về Mỹ. Từ sau đó, ông Trump nói Mỹ có kế hoạch kiểm soát lâu dài tài nguyên dầu mỏ của Venezuela.



Đảng Cộng hòa chặn nghị quyết kiềm chế quyền chiến tranh của ông Trump ở Venezuela

Ông Trump đã chỉ thị chính quyền làm việc với Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez dù trước đó cảnh báo sẽ có thêm hành động quân sự nếu Caracas không tuân theo các yêu cầu của Washington.

Trong phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 28.1, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết các lãnh đạo mới của Venezuela đang thắt chặt quan hệ với Mỹ nên Nhà Trắng không có ý định thực hiện thêm hành động quân sự tại Venezuela.