Thế giới

Mỹ bắt đầu gỡ phong tỏa nguồn tiền của Venezuela

Văn Khoa
Văn Khoa
29/01/2026 05:15 GMT+7

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 27.1 thông báo Mỹ đã bắt đầu gỡ phong tỏa những nguồn tiền của Venezuela bị đóng băng theo lệnh cấm vận.

"Điều này sẽ cho phép chúng tôi đầu tư nguồn lực đáng kể vào thiết bị cho các bệnh viện, những thiết bị chúng tôi đang mua ở Mỹ và các quốc gia khác", AFP dẫn lời bà Rodriguez phát biểu trên truyền hình.

Caracas đã phải chịu lệnh cấm vận của Washington, trong đó có lệnh cấm vận dầu mỏ, kể từ năm 2019, sau khi việc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố tái đắc cử lần đầu tiên gây tranh cãi vào năm 2018. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đóng băng các khoản tiền của Venezuela trong các tài khoản quốc tế. Những khoản tiền đó lên tới khoảng 30 tỉ USD, theo ước tính của ông Maduro vào năm 2022.

Tổng thống lâm thời Venezuela sắp thăm Mỹ

Bà Rodriguez trở thành quyền tổng thống Venezuela sau khi ông Maduro bị bắt trong một chiến dịch quân sự của Mỹ vào ngày 3.1. Dưới thời bà Rodriguez, chính quyền lâm thời Venezuela đã ký nhiều thỏa thuận khác nhau với Washington, theo AFP.

Mỹ sắp có sân bay quốc tế mang tên Tổng thống Trump

Mỹ sắp có sân bay quốc tế mang tên Tổng thống Trump

Thượng viện bang Florida (Mỹ) thông qua dự luật đổi tên sân bay quốc tế Palm Beach thành sân bay quốc tế Donald J. Trump, vị tổng thống đầu tiên mà bang này từng có trong lịch sử.

