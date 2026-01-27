Chiến lược quốc phòng mới của Washington có gì?

Theo đó, NDS nhấn mạnh: "Duy trì một khả năng răn đe hạt nhân mạnh mẽ và hiện đại, có khả năng giải quyết các mối đe dọa chiến lược đối với đất nước, tăng cường và duy trì các biện pháp phòng thủ mạng mạnh mẽ, đồng thời săn lùng và vô hiệu hóa những kẻ khủng bố Hồi giáo có khả năng và có ý định tấn công Mỹ. Đồng thời, quân đội sẽ bảo vệ một cách tích cực và không sợ hãi các lợi ích của Mỹ trên khắp Tây bán cầu. Đảm bảo quyền tiếp cận quân sự và thương mại của Mỹ tới các khu vực địa hình quan trọng, đặc biệt là kênh đào Panama, vịnh Mỹ (vịnh Mexico - NV) và Greenland".

Tổng thống Trump phát biểu trên tàu sân bay USS George Washington khi thăm căn cứ quân sự của Mỹ tại Nhật Bản hồi cuối tháng 10.2025 Ảnh: Reuters

Tái khẳng định "Hệ thức Trump của Học thuyết Monroe"

Tương tự NSS được công bố hồi tháng 11.2025, NDS nhấn mạnh "Hệ thức Trump của Học thuyết Monroe". Theo đó, Washington xem Tây bán cầu (tức khu vực châu Mỹ) đứng đầu trong danh sách ưu tiên.

Đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo-Pacific), NDS nhấn mạnh: "Răn đe Trung Quốc ở Indo-Pacific bằng sức mạnh chứ không phải đối đầu. Tổng thống Trump tìm kiếm một nền hòa bình ổn định, thương mại công bằng và quan hệ tôn trọng với Trung Quốc, đồng thời ông đã cho thấy rằng ông sẵn sàng hợp tác trực tiếp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình để đạt được những mục tiêu đó". DNS cho biết Lầu Năm Góc mở rộng phạm vi liên lạc giữa quân đội và Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) với trọng tâm là hỗ trợ sự ổn định chiến lược với Bắc Kinh cũng như giảm xung đột và giảm leo thang nói chung.

Tuy nhiên, NDS khẳng định: "Nhưng Mỹ cũng sẽ có cái nhìn sáng suốt và thực tế về tốc độ, quy mô và chất lượng của quá trình xây dựng quân sự mang tính lịch sử của Trung Quốc. Mục tiêu của Mỹ khi làm điều này không phải là thống trị Trung Quốc; cũng không phải để chèn ép Trung Quốc. Mục tiêu của Mỹ rất đơn giản: Ngăn chặn bất kỳ ai, kể cả Trung Quốc, có thể thống trị Mỹ hoặc các đồng minh của Mỹ. Điều này đặt ra các điều kiện quân sự cần thiết để đạt mục tiêu mà NSS nêu ra về cân bằng quyền lực ở Indo-Pacific, cho phép tất cả chúng ta tận hưởng một nền hòa bình tốt đẹp. Để đạt được mục tiêu đó, với tư cách là người chỉ đạo NSS, quân đội Mỹ sẽ xây dựng một hệ thống phòng thủ chống phong tỏa mạnh mẽ dọc theo chuỗi đảo thứ nhất. Mỹ cũng sẽ thúc giục và tạo điều kiện cho các đồng minh và đối tác chủ chốt trong khu vực làm nhiều hơn nữa để phòng vệ tập thể. Để làm như vậy, Washington sẽ tăng cường răn đe bằng cách khiến tất cả các quốc gia nhận ra rằng lợi ích của họ được phục vụ tốt nhất thông qua hòa bình và kiềm chế. Đây là cách quân đội Mỹ thiết lập vị thế về sức mạnh quân sự để Tổng thống Trump có thể đàm phán những điều kiện có lợi cho đất nước".

Theo NDS, đây là cách quân đội Mỹ biến tầm nhìn của Tổng thống Trump về hòa bình thông qua sức mạnh thành hiện thực ở Indo-Pacific vốn có vai trò quan trọng.

Giải mã thông điệp cho Indo-Pacific

Trả lời Thanh Niên hôm qua (26.1), GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) nhận xét: "NDS mới của Bộ Chiến tranh là một văn kiện nghiêm túc hơn so với Chiến lược An ninh quốc gia (NSS) được công bố vào cuối tháng 11.2025. NDS nhấn mạnh rằng Washington sẽ tập trung vào bán cầu Tây và chuỗi đảo thứ nhất để ngăn chặn Trung Quốc gây ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của Mỹ. NDS khẳng định Mỹ mong muốn một mối quan hệ với Trung Quốc dựa trên sự tôn trọng, cạnh tranh và cho phép cùng tồn tại hòa bình. Trung Quốc không còn là mối quan ngại an ninh trọng tâm của Mỹ nữa và Washington cam kết tái thiết các khoản đầu tư nhằm giảm thiểu mối đe dọa trong nước. NDS cũng chỉ trích các chính quyền Mỹ trước đây vì đã đầu tư vào các thể chế tự do và quá chú trọng vào các cam kết quốc tế không mang lại lợi ích trực tiếp cho người lao động nước này".

GS Nagy phân tích thêm: "Đối với châu Á, NDS mang lại những phản hồi trái chiều. Nhiều người hoan nghênh những bình luận về chuỗi đảo thứ nhất và việc ngăn chặn Trung Quốc trở nên mạnh hơn Mỹ. Nhưng nhiều người cho rằng vẫn chưa nhìn thấy những tín hiệu cụ thể về cam kết của Mỹ đối với khu vực. Theo đó, những tín hiệu từ chính quyền Trump nhìn chung là không rõ ràng".