Ông Trump phản ứng mạnh phán quyết thuế của tòa án, có động thái mới tức thì

Tổng thống Trump ngày 20.2 tuyên bố sẽ không chùn bước trước điều ông gọi là phán quyết vô lý về thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ. Ông thông báo với các phóng viên tại Nhà Trắng về mức thuế quan mới ngay lập tức 10% đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia, theo Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào ngày 20.2 Ảnh: AFP

Trước đó cùng ngày, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 6-3, bác bỏ thuế quan toàn cầu đã được ông Trump ban hành dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Đa số thẩm phán cho rằng hiến pháp "rất rõ ràng" khi trao cho quốc hội quyền áp đặt các loại thuế, trong đó có thuế quan. Chánh án John Roberts viết: "Những nhà lập hiến không trao bất kỳ phần nào của quyền đánh thuế cho nhánh hành pháp".

Phán quyết mang tính bước ngoặt nói trên của Tòa án Tối cao Mỹ đã đảo ngược đòn bẩy mà Tổng thống Trump và các đặc phái viên thương mại của ông đã sử dụng đối với các chính phủ nước ngoài, cả đồng minh và đối thủ, tại các bàn đàm phán trên khắp thế giới để định hình lại quan hệ ngoại giao và thị trường toàn cầu.

Phán quyết này để ngỏ số phận của 175 tỉ USD mà chính quyền Trump đã thu được từ các nhà nhập khẩu Mỹ, mà theo tòa án thì đó là cách hiểu sai luật của ông.

"Tôi xấu hổ về một số thành viên của tòa án, thực sự xấu hổ, vì đã không đủ can đảm để làm điều đúng đắn cho đất nước chúng ta", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng, phàn nàn rằng các nước ngoài rất vui mừng trước phán quyết mới và đang "nhảy múa trên đường phố".

"Thật nực cười...nhưng không sao, vì chúng tôi có những cách khác, rất nhiều cách khác", ông Trump nói với các phóng viên.

Khi công bố mức thuế quan 10% mới, ông Trump trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên kích hoạt Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép tổng thống áp thuế quan lên đến 15% trong tối đa 150 ngày để giải quyết "các vấn đề thanh toán quốc tế cơ bản". Các mức thuế quan như thế chỉ có thể được gia hạn khi có sự cho phép của quốc hội, theo Reuters.

Tổng thống Trump cho hay ông sẽ tái sử dụng Điều 301 của Đạo luật Thương mại, điều khoản cho phép ông áp thuế để xử lý các hành vi thương mại nước ngoài không công bằng cụ thể, chẳng hạn như đánh cắp sở hữu trí tuệ, nhưng chỉ sau một cuộc điều tra thường kéo dài.

Ông Trump đã sử dụng điều khoản này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình để áp thuế từ 7,5- 25% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ Trung Quốc với tổng trị giá 370 tỉ USD, những mức thuế này vẫn được duy trì trong 4 năm dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, theo Reuters.