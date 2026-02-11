Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump thừa nhận áp thuế theo tâm trạng cá nhân

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/02/2026 09:31 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận việc áp thuế quan đối với hàng nhập khẩu nước ngoài có phần dựa trên cảm nhận cá nhân của ông về các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Thông tin trên được ông Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 10.2, trong bối cảnh tòa án tối cao Mỹ đang chuẩn bị ra phán quyết về thẩm quyền của tổng thống trong việc sử dụng quyền áp thuế khẩn cấp.

Tòa án tối cao Mỹ đang xem xét liệu ông Trump có quyền viện dẫn tình trạng "khẩn cấp kinh tế" để áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu hay không. Các phiên tranh luận miệng về vụ việc đã diễn ra hồi tháng 11.2025 và phán quyết hiện đang được chờ đợi.

Ông Trump thừa nhận áp thuế theo 'tâm trạng cá nhân' - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 3.2.2026

ẢNH: AP

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nhắc lại câu chuyện từng kể tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hồi tháng 1, liên quan quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Thụy Sĩ. Theo ông, quyết định này bắt nguồn từ một cuộc điện thoại "khó chịu" với lãnh đạo Thụy Sĩ khi đó.

"Tôi đã gặp sự cố với một quốc gia rất tốt, Thụy Sĩ. Tôi áp mức thuế 30%, một mức rất thấp… rồi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ lãnh đạo Thụy Sĩ", ông Trump nói.

Theo lời kể của ông Trump, Tổng thống Thụy Sĩ Keller-Sutter "hung hăng nhưng lịch sự" khi nhấn mạnh rằng Thụy Sĩ là một quốc gia nhỏ và không thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Ông Trump cho biết mình đã đáp lại rằng Mỹ đang chịu thâm hụt thương mại lớn với Thụy Sĩ.

"Tôi nói rằng các bạn có thể là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi có thâm hụt thương mại 42 tỉ USD với các bạn", ông Trump kể lại. Tuy nhiên, The Guardian dẫn số liệu năm 2024, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Thụy Sĩ là 38,3 tỉ USD, trong khi Mỹ lại đạt thặng dư thương mại dịch vụ 29,7 tỉ USD với quốc gia này.

Ông Trump cho biết ban đầu mức thuế dự kiến là 30%, song đã được nâng lên 39% do ông "không thích cách bà ấy nói chuyện" trong cuộc điện thoại.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump đang tích cực bảo vệ tính hợp pháp của việc sử dụng quyền áp thuế khẩn cấp. Phát biểu trên Đài Fox News hôm 9.2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo rằng nếu tòa án tối cao ra phán quyết chống lại việc Tổng thống Trump sử dụng quyền hạn này, đó sẽ là một "tổn thất khổng lồ" với người dân Mỹ.

Theo ông Bessent, Tổng thống Trump đã nhiều lần viện dẫn Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) trong năm 2025 như một công cụ nhằm tạo sức ép, buộc Trung Quốc và các quốc gia khác phải đàm phán các thỏa thuận có lợi hơn cho Mỹ. Ông lập luận rằng việc tước bỏ quyền hạn khẩn cấp của tổng thống sẽ làm suy yếu đáng kể vị thế của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Ở Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết ông thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu vào chiều 10.2 nhằm ngăn chặn các thách thức pháp lý đối với chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Trump, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ một bộ phận nghị sĩ trong chính nội bộ đảng Cộng hòa, theo The Hill.

Tin liên quan

Phập phù thuế nhập khẩu vào Mỹ

Phập phù thuế nhập khẩu vào Mỹ

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố tăng thuế trở lại với Hàn Quốc cho thấy lo ngại đặt ra trước đó đã trở thành sự thật: các thỏa thuận thương mại giữa Washington với các bên thiếu ổn định và Nhà Trắng lại có thể tăng thuế.

Ông Trump lo 'thảm họa' nếu tòa án tối cao bác chính sách thuế quan

Tổng thống Trump trong thế lưỡng nan chính sách thuế

Khám phá thêm chủ đề

Trump Thuế quan Toà án Tối cao Mỹ Thụy Sĩ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận