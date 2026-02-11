Ông Trump thừa nhận áp thuế theo tâm trạng cá nhân

Thông tin trên được ông Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 10.2, trong bối cảnh tòa án tối cao Mỹ đang chuẩn bị ra phán quyết về thẩm quyền của tổng thống trong việc sử dụng quyền áp thuế khẩn cấp.

Tòa án tối cao Mỹ đang xem xét liệu ông Trump có quyền viện dẫn tình trạng "khẩn cấp kinh tế" để áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu hay không. Các phiên tranh luận miệng về vụ việc đã diễn ra hồi tháng 11.2025 và phán quyết hiện đang được chờ đợi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 3.2.2026 ẢNH: AP

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump nhắc lại câu chuyện từng kể tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) hồi tháng 1, liên quan quyết định tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Thụy Sĩ. Theo ông, quyết định này bắt nguồn từ một cuộc điện thoại "khó chịu" với lãnh đạo Thụy Sĩ khi đó.

"Tôi đã gặp sự cố với một quốc gia rất tốt, Thụy Sĩ. Tôi áp mức thuế 30%, một mức rất thấp… rồi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ lãnh đạo Thụy Sĩ", ông Trump nói.

Theo lời kể của ông Trump, Tổng thống Thụy Sĩ Keller-Sutter "hung hăng nhưng lịch sự" khi nhấn mạnh rằng Thụy Sĩ là một quốc gia nhỏ và không thể đáp ứng các yêu cầu của Mỹ. Ông Trump cho biết mình đã đáp lại rằng Mỹ đang chịu thâm hụt thương mại lớn với Thụy Sĩ.

"Tôi nói rằng các bạn có thể là một quốc gia nhỏ, nhưng chúng tôi có thâm hụt thương mại 42 tỉ USD với các bạn", ông Trump kể lại. Tuy nhiên, The Guardian dẫn số liệu năm 2024, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Thụy Sĩ là 38,3 tỉ USD, trong khi Mỹ lại đạt thặng dư thương mại dịch vụ 29,7 tỉ USD với quốc gia này.

Ông Trump cho biết ban đầu mức thuế dự kiến là 30%, song đã được nâng lên 39% do ông "không thích cách bà ấy nói chuyện" trong cuộc điện thoại.

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Trump đang tích cực bảo vệ tính hợp pháp của việc sử dụng quyền áp thuế khẩn cấp. Phát biểu trên Đài Fox News hôm 9.2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo rằng nếu tòa án tối cao ra phán quyết chống lại việc Tổng thống Trump sử dụng quyền hạn này, đó sẽ là một "tổn thất khổng lồ" với người dân Mỹ.

Theo ông Bessent, Tổng thống Trump đã nhiều lần viện dẫn Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) trong năm 2025 như một công cụ nhằm tạo sức ép, buộc Trung Quốc và các quốc gia khác phải đàm phán các thỏa thuận có lợi hơn cho Mỹ. Ông lập luận rằng việc tước bỏ quyền hạn khẩn cấp của tổng thống sẽ làm suy yếu đáng kể vị thế của Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Ở Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho biết ông thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu vào chiều 10.2 nhằm ngăn chặn các thách thức pháp lý đối với chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Trump, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ một bộ phận nghị sĩ trong chính nội bộ đảng Cộng hòa, theo The Hill.