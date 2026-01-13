Ông Trump lo 'thảm họa' nếu tòa án tối cao bác chính sách thuế quan

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 12.1, ông Trump cho rằng nếu phán quyết bất lợi được đưa ra, chính phủ Mỹ có thể buộc phải hoàn trả hàng trăm tỉ USD tiền thuế cho các công ty trong nước. Theo ông, con số này chưa bao gồm các khoản bồi hoàn mà các quốc gia và doanh nghiệp có thể yêu cầu đối với những khoản đầu tư được thực hiện nhằm tránh tác động từ thuế quan.

Ông Trump cho hay "khi cộng tất cả các khoản đầu tư đó lại, chúng ta đang nói tới hàng nghìn tỉ USD. Đó sẽ là một mớ hỗn độn hoàn toàn, và gần như không thể để đất nước chúng ta gánh nổi", đồng thời cảnh báo phán quyết chống lại chính phủ Mỹ sẽ "gây ra thảm họa".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên chuyến bay đến bang Maryland ngày 11.1.2026 ẢNH: AP

Tòa án tối cao Mỹ dự kiến công bố các phán quyết vào ngày 14.1. Vụ kiện liên quan thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump đã được tranh luận từ hồi tháng 11.2025, theo AFP.

Trong quá trình tranh luận miệng, các thẩm phán tỏ ra hoài nghi về việc ông Trump sử dụng quyền lực khẩn cấp để áp đặt các mức thuế quan "có đi có lại" đối với hầu hết đối tác thương mại của Mỹ, cũng như các mức thuế nhằm vào Mexico, Canada và Trung Quốc với lý do liên quan nạn buôn lậu ma túy.

Một số trong 6 thẩm phán bảo thủ cùng với 3 thẩm phán tự do đã đặt câu hỏi liệu Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977 - văn bản mà ông Trump viện dẫn - có trao thẩm quyền áp đặt thuế quan hay không. Đạo luật này cho phép tổng thống điều tiết thương mại trong những trường hợp "bất thường và đặc biệt" khi có tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, nhưng không nêu cụ thể về thuế quan.

Dựa trên cơ sở IEEPA, ông Trump đã áp mức thuế cơ bản 10% đối với hầu hết các quốc gia, đồng thời đánh thuế cao hơn đối với các đối tác thương mại lớn. Tuy nhiên, các tòa án cấp dưới đã phán quyết rằng các mức thuế này là bất hợp pháp, theo Business Insider.

Theo các trang dự đoán thị trường như Polymarket và Kalshi, khả năng tòa án tối cao ra phán quyết bất lợi cho ông Trump hiện được đánh giá vào khoảng 70%. Nếu kịch bản này xảy ra, chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả hàng tỉ USD doanh thu thu được từ các loại thuế áp theo IEEPA.

Phán quyết sắp tới không liên quan các mức thuế theo từng lĩnh vực mà ông Trump áp đặt riêng biệt, bao gồm thuế đối với thép, nhôm và ô tô. Dưới thời ông Trump, mức thuế quan hiệu quả trung bình của Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ thập niên 1930, và ông nhiều lần cảnh báo rằng việc bãi bỏ các mức thuế này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cuối tuần trước cho biết việc hoàn trả thuế quan, nếu cần thiết, "sẽ không phải là vấn đề", theo Reuters.