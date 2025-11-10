Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Kinh tế thế giới

Doanh nghiệp Mỹ kêu gọi đánh thuế thêm 700 sản phẩm chứa thép

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
10/11/2025 05:12 GMT+7

Các doanh nghiệp Mỹ vừa đề nghị Bộ Thương mại nước này bổ sung 700 sản phẩm có thành phần thép vào diện tăng thuế nhập khẩu.

Theo tờ The Guardian đưa tin ngày 8.11, động thái trên được đưa ra khi các công ty ở Mỹ cho rằng các sản phẩm do họ bán ra phải chịu mức thuế quan không tương xứng, do đó gặp bất lợi về giá. 

Những doanh nghiệp kinh doanh xe đạp, đồ đóng hộp, dụng cụ nhà bếp… đã gửi kiến nghị cho Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick để kêu gọi điều chỉnh chính sách thuế thép. Ngoài mức thuế thép cơ sở mà chính phủ Mỹ áp lên các nước, Mỹ hồi tháng 8 đã công bố danh sách 407 mặt hàng có chứa hoặc được sản xuất từ thép phải chịu thêm thuế.

Doanh nghiệp Mỹ kêu gọi đánh thuế 700 sản phẩm chứa thép để cạnh tranh công bằng - Ảnh 1.

Một nhà máy thép tại bang Arkansas (Mỹ)

ẢNH: REUTERS

Trong kiến nghị, Công ty xe đạp Guardian Bikes (Mỹ) cho hay ngành công nghiệp xe đạp nội địa "chịu thiệt hại" bởi 11 triệu xe đạp nhập khẩu năm 2024. Công ty Red Gold, chuyên sản phẩm cà chua đóng hộp, nói rằng họ đang chịu thuế 25% thép mạ thiếc nhập khẩu từ Anh và 50% đối với thép từ các nơi khác để sản xuất lon. 

Thế nhưng, sản phẩm đóng hộp từ những nước khác lại không chịu mức thuế tương đương khiến giá rẻ hơn khi xuất sang thị trường Mỹ. Một số doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nhà bếp phàn nàn tình trạng dụng cụ nấu nướng giá rẻ từ Trung Quốc đang "tràn ngập thị trường".

Quyết định về việc những sản phẩm nào được đưa vào đợt áp thuế quan mới dự kiến sẽ được công bố vào tháng 12. Các chuyên gia cho rằng diễn biến trên có thể tạo ra những biến động mới trong hoạt động thương mại giữa Mỹ và các đối tác trong tương lai.

