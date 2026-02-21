Ông Trump gọi phán quyết về thuế quan của tòa án là 'nỗi hổ thẹn'

CNN dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Trump được báo cáo về phán quyết về thuế quan của Tòa án Tối cao Mỹ khi đang chủ trì bữa sáng tại Nhà Trắng với các thống đốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi điểm tâm ngày 20.2 với các thống đốc tại Nhà Trắng ẢNH: AP

Theo nguồn tin, ông Trump nói với những người có mặt rằng ông đã chuẩn bị sẵn một phương án dự phòng. Vị tổng thống được cho là đã nổi giận tại bữa sáng và bắt đầu công kích tòa án.

Nguồn tin cho hay Tổng thống Trump đã kết thúc bữa sáng với các thống đốc sớm hơn dự kiến sau khi được báo cáo về phán quyết. Ông Trump nói với các thống đốc rằng ông rời đi sớm để chuẩn bị đưa ra tuyên bố về quyết định của tòa án.

Theo CNN, các quan chức trong chính quyền ông Trump đã chuẩn bị tinh thần cho khả năng thua kiện tại Tòa án Tối cao, đồng thời trấn an tổng thống rằng nếu tòa bác bỏ các mức thuế quan này thì vẫn sẽ có những cách khác để triển khai chúng.

Trước đó, cùng ngày, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết với tỷ lệ 6-3, bác bỏ thuế quan toàn cầu đã được ông Trump ban hành dựa trên Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Đa số thẩm phán cho rằng hiến pháp "rất rõ ràng" khi trao cho quốc hội quyền áp đặt các loại thuế, trong đó có thuế quan. Chánh án John Roberts viết: "Những nhà lập hiến không trao bất kỳ phần nào của quyền đánh thuế cho nhánh hành pháp".

Chưa rõ thời điểm hoàn thuế

Dù hiến pháp trao cho quốc hội quyền đánh thuế quan, chính quyền ông Trump lập luận rằng đạo luật năm 1977, vốn cho phép tổng thống điều chỉnh hoạt động nhập khẩu trong các tình huống khẩn cấp, cũng cho phép ông thiết lập thuế quan. Các đời tổng thống trước đã sử dụng đạo luật này hàng chục lần, thường là để áp đặt các biện pháp trừng phạt, nhưng ông Trump là tổng thống đầu tiên viện dẫn nó để đánh thuế nhập khẩu, theo AP.

Phán quyết về thuế quan không ngăn ông Trump áp dụng các mức thuế theo những đạo luật khác. Dù các đạo luật này đặt ra nhiều giới hạn hơn về tốc độ và mức độ trong hành động của ông Trump, các quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết họ dự kiến sẽ duy trì khuôn khổ thuế quan dựa trên các thẩm quyền pháp lý khác.

Phán quyết mới không ảnh hưởng đến toàn bộ các mức thuế của Nhà Trắng và vẫn giữ nguyên những mức thuế ông áp đặt đối với thép và nhôm theo các đạo luật khác. Tuy nhiên, phán quyết đã đảo ngược các mức thuế của ông trong hai nhóm, theo NBC News.

Nhóm thứ nhất là các mức thuế theo từng quốc gia, hay còn gọi là thuế "đối ứng", dao động từ 34% đối với Trung Quốc đến mức cơ bản 10% áp dụng cho phần còn lại của thế giới.

Nhóm thứ hai là mức thuế 25% mà ông Trump áp đặt lên một số mặt hàng từ Canada, Trung Quốc và Mexico, với lý do là các nước này đã không kiểm soát được dòng chảy chất gây nghiện fentanyl vào Mỹ.

Theo Văn phòng Ngân sách quốc hội Mỹ (CBO), tác động kinh tế của các mức thuế do Tổng thống Trump áp đặt được ước tính vào khoảng 3.000 tỉ USD trong vòng 10 năm tới. Bộ Tài chính Mỹ đã thu được hơn 133 tỉ USD từ các loại thuế nhập khẩu mà tổng thống áp đặt theo đạo luật về quyền hạn khẩn cấp, theo dữ liệu liên bang công bố vào tháng 12.2025. Nhiều công ty, trong đó có chuỗi siêu thị Costco, đã nộp đơn ra tòa yêu cầu được hoàn trả số tiền này.

Tòa án Tối cao không đưa ra hướng dẫn rõ ràng về việc hoàn trả số tiền thuế đã thu. Theo CNN, vấn đề này có khả năng sẽ được tòa cấp dưới làm rõ.