Ông Trump tố cáo ông Obama tiết lộ thông tin mật về người ngoài hành tinh

Trong một chương trình podcast được công bố tuần trước, ông Obama nói rằng ông tin người ngoài hành tinh là có thật, nhưng trong nhiệm kỳ tổng thống giai đoạn 2009 - 2017, ông không hề thấy bằng chứng nào về điều đó, theo AFP ngày 20.2. Tổng thống Donald Trump cho rằng phát ngôn của người tiền nhiệm chứa thông tin mật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm một công ty thép tại bang Georgia ngày 19.2 ẢNH: REUTERS

"Họ có tồn tại, nhưng tôi chưa từng thấy họ và họ không bị giấu ở… Khu vực 51", ông Obama nói với người dẫn chương trình Brian Tyler Cohen, nhắc đến cơ sở tuyệt mật vốn là trung tâm của nhiều thuyết âm mưu về vật thể bay không xác định (UFO).

"Không có căn cứ ngầm nào cả. Trừ khi có một âm mưu khổng lồ và họ đã giấu điều đó khỏi Tổng thống Mỹ", vị cựu tổng thống nói.

Những bình luận này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao, buộc ông Obama phải đưa ra lời giải thích. "Xét về mặt thống kê, vũ trụ rộng lớn đến mức khả năng có sự sống ở đâu đó là rất cao. Nhưng khoảng cách giữa các hệ sao lớn đến mức khả năng chúng ta từng được người ngoài hành tinh ghé thăm là rất thấp, và trong nhiệm kỳ của tôi, tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy sinh vật ngoài Trái Đất đã tiếp xúc với chúng ta. Thật đấy!", ông viết trên Instagram.

Ngày 19.2, khi được hỏi về những phát biểu này, ông Trump nói với các phóng viên rằng ông Obama đã tiết lộ thông tin mật, "điều mà ông ấy không được phép làm".

Ông Trump không chỉ rõ phần nào trong các phát biểu của ông Obama là thông tin mật, nhưng khẳng định rằng "ông ấy đã phạm một sai lầm lớn". Về quan điểm cá nhân đối với người ngoài hành tinh, "tôi không biết họ có thật hay không", đương kim Tổng thống Mỹ nói.

Sự quan tâm đến UFO, nay được gọi là Hiện tượng trên không không xác định (UAP), đã gia tăng trở lại trong những năm gần đây khi chính phủ Mỹ điều tra hàng loạt báo cáo về các vật thể bay có vẻ siêu nhiên, trong bối cảnh lo ngại rằng các đối thủ có thể đang thử nghiệm những công nghệ cực kỳ tiên tiến.

Hồi tháng 3.2024, Lầu Năm Góc công bố một báo cáo cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy UAP là công nghệ của người ngoài hành tinh. Bên cạnh đó, báo cáo chỉ ra rằng nhiều vụ quan sát đáng ngờ thực chất chỉ là bóng bay thời tiết, máy bay do thám, vệ tinh và các hoạt động bình thường khác.