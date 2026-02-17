Ông Obama lên tiếng về người ngoài hành tinh và Khu vực 51

Trong phần hỏi - đáp nhanh với người dẫn chương trình Brian Tyler Cohen, cựu Tổng thống Mỹ Obama được hỏi: "Người ngoài hành tinh có thật không?".

"Chúng có thật. Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy chúng. Và chúng không bị giam giữ ở Khu vực 51. Không có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi có một âm mưu khổng lồ nào đó và họ đã giấu kín điều đó khỏi tổng thống Mỹ", ông Obama nói.

Cựu Tổng thống Barack Obama xuất hiện tại một sự kiện tại bang Pennsylvania (Mỹ) hồi tháng 10.2024 ẢNH: AFP

Phát biểu này nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến nhiều người hiểu theo hướng ông xác nhận sự tồn tại của sinh vật ngoài trái đất, theo Hãng tin AP.

Trước đó, ngày 15.1, vị cựu tổng thống Mỹ đăng bài trên Instagram nhằm làm rõ bình luận của mình, nhấn mạnh rằng ông không có thông tin nào cho thấy người ngoài hành tinh từng liên lạc với nhân loại.

"Xét về mặt thống kê, vũ trụ rộng lớn đến mức khả năng có sự sống ngoài kia là rất cao. Nhưng khoảng cách giữa các hệ mặt trời lại quá lớn nên khả năng chúng ta được người ngoài hành tinh viếng thăm là rất thấp, và trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của mình, tôi không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy người ngoài hành tinh đã liên lạc với chúng ta. Thật đấy", ông Obama giải thích.

Khu vực 51 thuộc bang Nevada (Mỹ) từ lâu là tâm điểm của nhiều giả thuyết âm mưu liên quan UFO và người ngoài hành tinh. Năm 2013, Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) lần đầu thừa nhận sự tồn tại của căn cứ này trong các tài liệu được giải mật, song không đề cập đến các cáo buộc về vụ rơi UFO hay việc che giấu sinh vật ngoài hành tinh.

Các tài liệu cho thấy khu phức hợp rộng khoảng 20.700 km2 này từng là địa điểm thử nghiệm nhiều loại máy bay tuyệt mật, bao gồm máy bay trinh sát U-2 trong thập niên 1950 và sau đó là máy bay ném bom tàng hình B-2.

Dù nhiều thập niên qua xuất hiện các suy đoán rằng chính phủ Mỹ đang che giấu người ngoài hành tinh tại căn cứ này, đến nay chưa có bằng chứng xác thực nào chứng minh những tuyên bố đó.