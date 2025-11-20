Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Chuyện lạ

Hình ảnh sao chổi được đồn thổi là 'tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh'

Khánh An
Khánh An
20/11/2025 08:50 GMT+7

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa đưa ra những hình ảnh mới và nhận định về vật thể liên sao có tên gọi 3I/ATLAS, sau khi một nhà khoa học cho rằng đó có thể là một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

Hình ảnh sao chổi được đồn thổi là 'tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh' - Ảnh 1.

Sao chổi 3I/ATLAS lần đầu được phát hiện vào tháng 7 bởi kính viễn vọng ATLAS

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 20.11 đưa tin Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa đưa ra những hình ảnh mới về vật thể liên sao có tên gọi 3I/ATLAS, được các nhà thiên văn xác định là một sao chổi còn cổ xưa hơn cả hệ mặt trời, đồng thời bác bỏ suy đoán rằng nó là một tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh.

3I/ATLAS lần đầu được phát hiện vào tháng 7 bởi kính viễn vọng ATLAS đặt tại Chile và từ đó đã được các nhà thiên văn theo dõi. Quỹ đạo bất thường cho thấy nó đang đi qua hệ mặt trời từ những vùng chưa xác định.

"Thật tự nhiên khi ta tự hỏi nó là gì. Chúng tôi rất vui khi cả thế giới cùng thắc mắc với chúng tôi", bà Nicola Fox, phó lãnh đạo Cơ quan Sứ mệnh Khoa học thuộc NASA, phát biểu trong một cuộc họp báo và nhắc đến sao chổi này như "vị khách thân thiện của hệ mặt trời chúng ta."

"Chúng tôi nhanh chóng có thể khẳng định nó chắc chắn có đặc điểm giống như một sao chổi. Chúng tôi hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu hiệu công nghệ hay bất cứ điều gì từ nó cho thấy nó là thứ gì khác ngoài một sao chổi", theo bà Fox.

Vật thể liên sao mới phát hiện có thể là phi thuyền ngoài hành tinh?

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 từng được các nhà thiên văn quan sát khi đi qua hệ Mặt Trời. Hai vật thể còn lại là các sao chổi mang tên 1I/'Oumuamua được phát hiện vào năm 2017 và 2I/Borisov được phát hiện vào năm 2019.

Sao chổi là những thiên thể rắn nhỏ, kết hợp giữa vật chất đá và băng, bốc hơi do nóng lên khi đi gần một ngôi sao như mặt trời của chúng ta.

3I/ATLAS thu hút sự chú ý đặc biệt sau khi ông Avi Loeb, giáo sư vật lý lý thuyết tại Đại học Harvard (Mỹ) cho rằng nó không phải là sao chổi mà là công nghệ của người ngoài hành tinh, dựa trên quỹ đạo, thành phần và các yếu tố khác.

