Thế giới

Ông Obama chế giễu 'trò hề' trên mạng xã hội sau khi ông Trump xóa bài đăng

Thụy Miên
Thụy Miên
16/02/2026 07:21 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng bình luận về bài đăng hiện đã bị xóa của Tổng thống Donald Trump mô tả đó là một 'trò hề' trên mạng xã hội.

Ông Obama chế giễu 'trò hề' trên mạng xã hội sau khi ông Trump xóa bài đăng- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama 

ảnh: afp


Trong một lần tham gia podcast với YouTuber Brian Tyler Cohen phát sóng hôm 15.2 (giờ Việt Nam), ông Obama được hỏi về điều mà theo ông Cohen mô tả là sự "thoái hóa trong diễn ngôn" từ phía Tổng thống Trump, Phó tổng thống JD Vance và các quan chức khác trong chính quyền đương nhiệm.

YouTuber này đồng thời đề cập đoạn video mà ông Trump đăng tải trên mạng, trong đó ông Obama và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama bị mô tả như loài vượn, theo Đài NBC News hôm 15.2.

Ông Obama không trực tiếp đề cập đến đoạn video trên, nhưng đưa ra bình luận về những hành động, phát ngôn của ông Trump cũng như nghị trình trục xuất di dân hàng loạt do Nhà Trắng triển khai.

"Tôi nghĩ điều quan trọng là phải nhận ra rằng phần lớn người dân Mỹ cảm thấy hành vi này vô cùng đáng lo ngại", ông Obama nói, trong phát biểu đầu tiên về cách hành xử của chính quyền kể từ khi ông Trump chia sẻ lại đoạn video.

"Đúng là những điều đó thu hút sự chú ý. Đúng là nó gây xao lãng", cựu tổng thống nhấn mạnh.

Ông Obama bổ sung người dân trên khắp nước Mỹ "vẫn tin vào sự chuẩn mực, lịch thiệp và tử tế, trong khi lại có một màn hề đang diễn ra trên mạng xã hội và trên các đài truyền hình".

"Và đúng là giờ đây dường như chẳng còn cảm giác xấu hổ ở những người từng cho rằng bản thân cần phải giữ gìn phép tắc, sự đúng mực và tôn trọng đối với cương vị tổng thống, đúng không?", ông Obama nói tiếp.

Trước đó, các nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ tỏ ra không hài lòng sau khi ông Trump đăng đoạn video có nội dung phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội Truth Social hồi đầu tháng. Dù đã gỡ bài đăng, chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm không hề đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào đối với vợ chồng ông Obama.

Ông Obama cũng chỉ trích các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) về cách hành xử cứng rắn tại bang Minnesota, cho rằng "những hành vi vượt quá thẩm quyền của các đặc vụ liên bang là điều hết sức đáng lo ngại và nguy hiểm".

Ông Obama cũng đề cập những vấn đề nội bộ đảng Dân chủ, kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ "mạnh mẽ" vào năm 2028 để định hình tương lai của đảng này.

Ông cũng cho rằng đảng Dân chủ vào năm bầu cử tổng thống Mỹ 2028 nên đề cử một ứng viên trẻ hơn, người "bắt nhịp được với thời cuộc".

