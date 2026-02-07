Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đảng Cộng hòa chỉ trích ông Trump đăng clip mô tả vợ chồng ông Obama là khỉ

Thụy Miên
Thụy Miên
07/02/2026 12:51 GMT+7

Nhiều thành viên đảng Cộng hòa của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng yêu cầu gỡ bỏ đoạn video được chia sẻ lại trên mạng xã hội mô tả vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama như loài khỉ, và hiện video đã bị xóa.

Đảng cộng hòa chỉ trích video phân biệt chủng tộc của Donald Trump Về vợ chồng Obama - Ảnh 1.

Ảnh chụp bài đăng trên tài khoản Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump

ảnh: @realDonaldTrump

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khuấy động sự phẫn nộ sau khi chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social đoạn video mô tả cựu Tổng thống Barack Obama và vợ Michelle Obama là khỉ, theo Đài CBS News hôm 7.2.

Đến giữa ngày 6.2, đoạn video đã bị gỡ bỏ sau vài giờ lan truyền trên mạng.

Trên mạng xã hội X, Tim Scott, thành viên da màu duy nhất của đảng Cộng hòa ở Thượng viện, cho hay ông đã cầu nguyện rằng video đăng trên tài khoản của ông Trump là giả vì "đó là điều phân biệt chủng tộc nhất mà tôi từng thấy xuất phát từ Nhà Trắng".

"Ngài tổng thống nên gỡ bỏ nó", ông nói thêm.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lawler cũng yêu cầu chủ nhân Nhà Trắng xóa bài đăng khi cho rằng đây là điều vô cùng gây xúc phạm, dù cố ý hoặc vô tình.

Trong khi đó, đảng Dân chủ lại gắn kết đoạn video trên vào chuỗi những bài đăng mạng xã hội có phát ngôn thiếu nhạy cảm lâu nay của Tổng thống Trump.

"Tổng thống Obama và bà Michelle Obama là những công dân Mỹ xuất sắc, giàu lòng trắc ẩn và yêu nước. Họ đại diện cho những điều tốt đẹp nhất của đất nước này", theo ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện Mỹ.

Về phần mình, Nhà Trắng ban đầu bào chữa rằng bài đăng chỉ là một meme trên internet, nhưng sau đó nói đây chỉ là nhầm lẫn từ phía nhân viên đăng bài.

Trước các nhà báo tháp tùng trên Không lực Một, bản thân ông Trump hôm 6.2 phủ nhận trách nhiệm khi cho hay ông chỉ xem phần đầu của đoạn video ngắn và chẳng thấy có vấn đề gì.

Tin liên quan

Bà Michelle Obama nói Mỹ 'chưa sẵn sàng' có nữ tổng thống

Bà Michelle Obama nói Mỹ 'chưa sẵn sàng' có nữ tổng thống

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama cho hay Mỹ chưa sẵn sàng cho một nữ tổng thống, thêm rằng nước này 'cần phải trưởng thành hơn nữa'.

Hai ông Trump và Obama tiếp tục khẩu chiến

Tổng thống Trump đăng video AI về cựu Tổng thống Obama

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump đảng Cộng hòa Barack Obama meme trên internet
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận