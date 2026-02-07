Đảng Cộng hòa chỉ trích ông Trump đăng clip mô tả vợ chồng ông Obama là khỉ

Ảnh chụp bài đăng trên tài khoản Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump ảnh: @realDonaldTrump

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khuấy động sự phẫn nộ sau khi chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social đoạn video mô tả cựu Tổng thống Barack Obama và vợ Michelle Obama là khỉ, theo Đài CBS News hôm 7.2.

Đến giữa ngày 6.2, đoạn video đã bị gỡ bỏ sau vài giờ lan truyền trên mạng.

Trên mạng xã hội X, Tim Scott, thành viên da màu duy nhất của đảng Cộng hòa ở Thượng viện, cho hay ông đã cầu nguyện rằng video đăng trên tài khoản của ông Trump là giả vì "đó là điều phân biệt chủng tộc nhất mà tôi từng thấy xuất phát từ Nhà Trắng".

"Ngài tổng thống nên gỡ bỏ nó", ông nói thêm.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lawler cũng yêu cầu chủ nhân Nhà Trắng xóa bài đăng khi cho rằng đây là điều vô cùng gây xúc phạm, dù cố ý hoặc vô tình.

Trong khi đó, đảng Dân chủ lại gắn kết đoạn video trên vào chuỗi những bài đăng mạng xã hội có phát ngôn thiếu nhạy cảm lâu nay của Tổng thống Trump.

"Tổng thống Obama và bà Michelle Obama là những công dân Mỹ xuất sắc, giàu lòng trắc ẩn và yêu nước. Họ đại diện cho những điều tốt đẹp nhất của đất nước này", theo ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện Mỹ.

Về phần mình, Nhà Trắng ban đầu bào chữa rằng bài đăng chỉ là một meme trên internet, nhưng sau đó nói đây chỉ là nhầm lẫn từ phía nhân viên đăng bài.

Trước các nhà báo tháp tùng trên Không lực Một, bản thân ông Trump hôm 6.2 phủ nhận trách nhiệm khi cho hay ông chỉ xem phần đầu của đoạn video ngắn và chẳng thấy có vấn đề gì.