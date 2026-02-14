Tổng giám đốc WTO cảnh báo Trung Quốc về thặng dư thương mại

Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich ngày 13.2, Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng việc Trung Quốc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương là "bởi vì họ đã hưởng lợi khá nhiều từ hệ thống này", theo AFP.

Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng mức thặng dư thương mại kỷ lục của Trung Quốc hiện nay là không bền vững ẢNH: AP

"Mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu đã thúc đẩy Trung Quốc tăng trưởng trong 40 năm qua nhưng không thể tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng của Trung Quốc trong 40 năm tới", bà Okonjo-Iweala đánh giá.

"Và mức thặng dư thương mại 1.200 tỉ USD là không bền vững, bởi phần còn lại của thế giới không thể hấp thụ được con số đó. Nếu Trung Quốc không hành động, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều rào cản hơn", bà dự báo.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 1.200 tỉ USD vào năm 2025, bất chấp sự sụt giảm mạnh trong thương mại với Mỹ, khi cuộc chiến thương mại gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới bùng phát trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng.

Các đối tác thương mại khác đã bù đắp mức sụt giảm này, giúp xuất khẩu của Trung Quốc tăng tổng thể 5,5% trong năm 2025, trong khi nhập khẩu tính theo USD gần như đi ngang.

Bắc Kinh thông báo nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 5% trong năm 2025, một trong những mức tăng thấp nhất trong nhiều thập niên, khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục chật vật với tình trạng tiêu dùng trong nước trì trệ và cuộc khủng hoảng nợ trong lĩnh vực bất động sản.

Tháng 10.2025, Mỹ đạt được một thỏa thuận đình chiến thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, đến tháng 1, ông Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với các quốc gia có quan hệ thương mại với Iran. Trung Quốc, một trong những nước đi đầu trong nhóm này, đã cảnh báo rằng họ sẽ bảo vệ lợi ích của mình.

Các thị trường lớn khác đối với hàng hóa Trung Quốc, như Liên minh châu Âu (EU), cũng đang lo ngại về sự mất cân đối trong cán cân thương mại với Bắc Kinh.

Châu Âu lo ngại rằng thị trường của họ sẽ trở thành nơi "xả hàng" cho lượng dư thừa sản xuất của Trung Quốc và đang kêu gọi Bắc Kinh kích thích tiêu dùng nội địa để nhập khẩu nhiều hơn.

Trung Quốc chưa bình luận về phát biểu của Tổng giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala.