Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Trung Quốc chi 300 triệu USD kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ

Thụy Miên
Thụy Miên
12/02/2026 20:55 GMT+7

Trung Quốc đã khởi động chiến dịch lớn nhằm kích cầu người tiêu dùng trong kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày sắp tới, với hy vọng có thể vực dậy nhu cầu nội địa đang suy yếu giữa bối cảnh kinh tế chậm lại.

Trung Quốc chi 300 triệu USD kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Không khí tết ở Thượng Hải hôm 10.2

ảnh: reuters

Khoảng 2,05 tỉ nhân dân tệ (gần 300 triệu USD) đã được các chính quyền địa phương phân bổ cho chương trình kích cầu trong mùa lễ hội, còn gọi là Xuân tiết tại Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 15.2.

CGTN hôm 12.2 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Thịnh Thu Bình cho biết chiến dịch kích cầu bao gồm phát phiếu mua hàng, trợ cấp và tiền mặt dưới hình thức "lì xì".

Nỗ lực trên được triển khai sau khi Trung Quốc hồi tháng 12.2025 tiếp tục xác định thúc đẩy nhu cầu trong nước, đặc biệt là tiêu dùng hộ gia đình, là ưu tiên cần triển khai trong năm thứ hai liên tiếp.

Theo Thứ trưởng Thịnh, đây là nỗ lực cấp quốc gia với sự tham gia của nhiều bộ, ngành và hàng chục hiệp hội doanh nghiệp.

Điểm nhấn của chương trình là một hình thức xổ số mới, trước mắt triển khai tại 50 thành phố. Bất kỳ người dân nào có hóa đơn mua sắm, ăn uống, du lịch hoặc lưu trú trị giá từ 100 nhân dân tệ trở lên trên địa bàn thành phố nằm trong danh sách đều đủ điều kiện tham gia.

Chỉ tính riêng trong kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, dự kiến sẽ có hơn 1 tỉ nhân dân tệ giải thưởng được trao, với kế hoạch tăng lên 10 tỉ nhân dân tệ trong 6 tháng. CGTN đưa tin giải thưởng cao nhất cho mỗi hóa đơn là 800 nhân dân tệ.

Những biện pháp khác bao gồm hỗ trợ tài chính cho các công ty triển khai chương trình khuyến mãi đối với nhiều loại hàng hóa, dịch vụ dịp lễ như vé máy bay, phòng khách sạn, bữa ăn và vé tham quan.

Các cơ quan chức năng sẽ phối hợp để đảm bảo nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thông suốt cũng như tạo điều kiện đi lại thuận lợi trong mùa lễ hội.

Trung Quốc chi 300 triệu USD kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Giới chức Trung Quốc dự kiến có khoảng 9,5 tỉ lượt di chuyển trong 40 ngày cao điểm quanh dịp lễ, vượt kỷ lục 9,02 tỉ lượt của năm 2025

ảnh: reuters

Bên cạnh đó, hàng chục ngàn trạm xăng sẽ cung cấp nước nóng miễn phí, thuốc men và dịch vụ rửa xe giảm giá; nhiều điểm tham quan văn hóa và bảo tàng nổi tiếng sẽ kéo dài thời gian mở cửa.

Đối với du khách nước ngoài, các biện pháp đang được triển khai nhằm nâng cao tính tiện lợi của dịch vụ số, bao gồm thanh toán di động. Khách du lịch cũng sẽ được hưởng mức ưu đãi tương đương giảm giá 10% tại 13.000 cửa hàng trên toàn quốc có áp dụng hoàn thuế.

Bộ Thương mại cũng sẽ hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh quá trình giải ngân 62,5 tỉ nhân dân tệ trợ cấp quốc gia trong kỳ nghỉ.

Con số trên đánh dấu đợt phân bổ mới nhất trong chương trình đổi cũ lấy mới được triển khai từ năm 2024 nhằm khuyến khích người dân mua sắm những mặt hàng giá trị lớn như thiết bị gia dụng cỡ lớn và ô tô.

Chiến dịch được kỳ vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo hiệu quả có thể bị hạn chế do Trung Quốc đang đối mặt những thách thức kinh tế lớn.

Tin liên quan

Hạ viện Mỹ hủy thuế quan do Tổng thống Trump áp cho Canada

Hạ viện Mỹ hủy thuế quan do Tổng thống Trump áp cho Canada

Trong một động thái được xem là sự khiển trách hiếm hoi nhằm vào chính sách kinh tế chủ chốt của Tổng thống Donald Trump, Hạ viện Mỹ hôm 11.2 thông qua nghị quyết bác bỏ các mức thuế quan áp đặt lên hàng hóa Canada.

Nhật Bản tìm thấy đất hiếm ở độ sâu 6.000 m dưới lòng biển

Trung Quốc 'hãm phanh' làn sóng đầu cơ vàng, bạc

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc tết Bính Ngọ 2026 kích cầu tiêu dùng Lì xì
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận