Trung Quốc chi 300 triệu USD kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ

Không khí tết ở Thượng Hải hôm 10.2 ảnh: reuters

Khoảng 2,05 tỉ nhân dân tệ (gần 300 triệu USD) đã được các chính quyền địa phương phân bổ cho chương trình kích cầu trong mùa lễ hội, còn gọi là Xuân tiết tại Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 15.2.

CGTN hôm 12.2 dẫn lời Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Thịnh Thu Bình cho biết chiến dịch kích cầu bao gồm phát phiếu mua hàng, trợ cấp và tiền mặt dưới hình thức "lì xì".

Nỗ lực trên được triển khai sau khi Trung Quốc hồi tháng 12.2025 tiếp tục xác định thúc đẩy nhu cầu trong nước, đặc biệt là tiêu dùng hộ gia đình, là ưu tiên cần triển khai trong năm thứ hai liên tiếp.

Theo Thứ trưởng Thịnh, đây là nỗ lực cấp quốc gia với sự tham gia của nhiều bộ, ngành và hàng chục hiệp hội doanh nghiệp.

Điểm nhấn của chương trình là một hình thức xổ số mới, trước mắt triển khai tại 50 thành phố. Bất kỳ người dân nào có hóa đơn mua sắm, ăn uống, du lịch hoặc lưu trú trị giá từ 100 nhân dân tệ trở lên trên địa bàn thành phố nằm trong danh sách đều đủ điều kiện tham gia.

Chỉ tính riêng trong kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày, dự kiến sẽ có hơn 1 tỉ nhân dân tệ giải thưởng được trao, với kế hoạch tăng lên 10 tỉ nhân dân tệ trong 6 tháng. CGTN đưa tin giải thưởng cao nhất cho mỗi hóa đơn là 800 nhân dân tệ.

Những biện pháp khác bao gồm hỗ trợ tài chính cho các công ty triển khai chương trình khuyến mãi đối với nhiều loại hàng hóa, dịch vụ dịp lễ như vé máy bay, phòng khách sạn, bữa ăn và vé tham quan.

Các cơ quan chức năng sẽ phối hợp để đảm bảo nguồn cung hàng hóa, dịch vụ thông suốt cũng như tạo điều kiện đi lại thuận lợi trong mùa lễ hội.

Giới chức Trung Quốc dự kiến có khoảng 9,5 tỉ lượt di chuyển trong 40 ngày cao điểm quanh dịp lễ, vượt kỷ lục 9,02 tỉ lượt của năm 2025 ảnh: reuters

Bên cạnh đó, hàng chục ngàn trạm xăng sẽ cung cấp nước nóng miễn phí, thuốc men và dịch vụ rửa xe giảm giá; nhiều điểm tham quan văn hóa và bảo tàng nổi tiếng sẽ kéo dài thời gian mở cửa.

Đối với du khách nước ngoài, các biện pháp đang được triển khai nhằm nâng cao tính tiện lợi của dịch vụ số, bao gồm thanh toán di động. Khách du lịch cũng sẽ được hưởng mức ưu đãi tương đương giảm giá 10% tại 13.000 cửa hàng trên toàn quốc có áp dụng hoàn thuế.

Bộ Thương mại cũng sẽ hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh quá trình giải ngân 62,5 tỉ nhân dân tệ trợ cấp quốc gia trong kỳ nghỉ.

Con số trên đánh dấu đợt phân bổ mới nhất trong chương trình đổi cũ lấy mới được triển khai từ năm 2024 nhằm khuyến khích người dân mua sắm những mặt hàng giá trị lớn như thiết bị gia dụng cỡ lớn và ô tô.

Chiến dịch được kỳ vọng tạo ra hiệu ứng lan tỏa. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo hiệu quả có thể bị hạn chế do Trung Quốc đang đối mặt những thách thức kinh tế lớn.