Thế giới

Thủ tướng Thái Lan chốt được liên minh 15 đảng để lập chính phủ

Thụy Miên
Thụy Miên
09/03/2026 16:52 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, lãnh đạo đảng Bhumjaithai giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2, cuối cùng đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới.

Thủ tướng Thái Lan chốt được liên minh 15 đảng để lập chính phủ - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hoàn tất các nỗ lực thương thuyết để thành lập liên minh cầm quyền mới

ảnh: reuters

Truyền thông Thái Lan, bao gồm Thai PBS, hôm nay 9.3 đưa tin Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đàm phán thành công để thành lập liên minh gồm 15 đảng theo sau cuộc tổng tuyển cử ngày 8.2.

Liên minh mới quy tụ khoảng 290 nghị sĩ vừa đắc cử tại Hạ viện gồm 500 ghế và cuộc bỏ phiếu xác nhận thủ tướng dự kiến sẽ diễn ra trong vài tuần tới.

Cấu trúc của liên minh mới đã lộ diện sau khi Ủy ban Bầu cử Thái Lan hồi tuần trước xác nhận kết quả bầu cử, trong đó đảng cầm quyền Bhumjaithai của ông Anutin nắm được 191 ghế.

Bhumjaithai cũng là đảng bảo thủ đầu tiên giành chiến thắng tại tổng tuyển cử trong nhiều thập niên qua nhờ vào chiến dịch vận động tranh cử nhấn mạnh vào an ninh quốc gia sau các vụ đụng độ biên giới với Campuchia.

Nội các mới gồm 36 thành viên của ông Anutin sẽ dành 26 ghế cho đảng Bhumjaithai, trong số đó có lãnh đạo nhiều bộ then chốt như tài chính, thương mại, ngoại giao, nội vụ và quốc phòng...

Đảng đồng minh chủ chốt là Pheu Thai góp 74 ghế sẽ được phân bổ 9 vị trí nội các, bao gồm một phó thủ tướng và vị trí bộ trưởng nông nghiệp.

Đảng Palang Pracharath với 5 ghế hạ viện sẽ được trao cho 1 vị trí bộ trưởng.

Thai PBS đưa tin danh sách đầy đủ các thành viên nội các sẽ được hoàn tất sau cuộc bỏ phiếu bầu thủ tướng.

Trước đó, ông Anutin từng nói rằng sẽ bổ nhiệm nhóm 3 nhà kỹ trị vào vị trí phó thủ tướng. Trong đó, ông Ekniti Nitithanprapas kiêm nhiệm bộ trưởng tài chính.

Bà Suphajee Suthumpun cũng dẫn đầu bộ thương mại và ông Sihasak Phuangketkeow đồng thời sẽ là ngoại trưởng.

Chiến thắng của phe bảo thủ được xem là kịch bản tốt nhất cho các thị trường tài chính Thái Lan, sau nhiều năm bị ảnh hưởng bởi các giai đoạn bế tắc và bất ổn chính trị trong nước.

