Bầu cử Thái Lan: Đảng của thủ tướng bắt tay với đảng của ông Thaksin

Cái bắt tay giữa lãnh đạo đảng Pheu Thai và Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul xác lập tương lai cho chính phủ liên minh vào tối 13.2 ảnh: afp

Phát biểu trước báo giới tối 13.2 sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng một giờ giữa hai bên sau cuộc bầu cử Thái Lan hôm 8.2, Thủ tướng Anutin khẳng định đảng của ông và đảng Pheu Thai có sự tương đồng mạnh mẽ về tầm nhìn.

"Cả hai đảng đều có đủ phẩm chất và năng lực cần thiết để đưa Thái Lan hướng tới một tương lai ổn định, vững mạnh và bền vững", AFP dẫn lời ông Anutin.

Cũng tại cuộc họp báo, các lãnh đạo của đảng Pheu Thai cho biết sẵn sàng ủng hộ đảng Bhumjaithai dẫn đầu nỗ lực thành lập chính phủ.

Đảng Kla Tham, thắng được 58 ghế, nhiều khả năng sẽ gia nhập chính phủ liên minh dù các cuộc đàm phán chính thức vẫn chưa bắt đầu.

Như vậy, chính phủ mới ở Thái Lan được dự kiến sẽ bao gồm phần lớn các chính trị gia và đảng phái từng tham gia nội các trước đó đứng đầu là Pheu Thai, đảng nhận được sự hậu thuẫn của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là chính phủ sắp tới sẽ dẫn đầu bởi Bhumjaithai, vốn thắng 193 ghế. Lần này đảng Pheu Thai chỉ thắng được 74 ghế, khoảng phân nửa so với thành tích 141 ghế từng giành được trong cuộc bầu cử năm 2023.

Ba đảng trên sẽ nắm tổng cộng 325 trong số 500 ghế tại quốc hội, với một số các đảng nhỏ (thắng không đến 10 ghế) cũng nhiều khả năng sẽ gia nhập liên minh.

Hiện Ủy ban Bầu cử Thái Lan vẫn chưa công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử và phải hoàn thành việc này trước ngày 9-4, tức trong vòng 60 ngày kể từ ngày bỏ phiếu.

Trong vòng 15 ngày sau đó, Quốc hội khóa mới phải được triệu tập và tổ chức bỏ phiếu bầu thủ tướng.

Sau khi đảng của ông giành được nhiều ghế nhất nhờ sự ủng hộ của làn sóng dân túy theo sau cuộc xung đột biên giới với Campuchia, ông Anutin (59 tuổi) gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng thứ 33 của nước này.