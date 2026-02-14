Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bầu cử Thái Lan: Đảng của thủ tướng bắt tay với đảng của ông Thaksin

Thụy Miên
Thụy Miên
14/02/2026 09:28 GMT+7

Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul, bên về nhất trong cuộc bầu cử Thái Lan hôm 8.2, sẽ thành lập chính phủ liên minh với đảng Pheu Thai về thứ ba.

- Ảnh 1.

Cái bắt tay giữa lãnh đạo đảng Pheu Thai và Thủ tướng tạm quyền Anutin Charnvirakul xác lập tương lai cho chính phủ liên minh vào tối 13.2

ảnh: afp

Phát biểu trước báo giới tối 13.2 sau cuộc hội đàm kéo dài khoảng một giờ giữa hai bên sau cuộc bầu cử Thái Lan hôm 8.2, Thủ tướng Anutin khẳng định đảng của ông và đảng Pheu Thai có sự tương đồng mạnh mẽ về tầm nhìn.

"Cả hai đảng đều có đủ phẩm chất và năng lực cần thiết để đưa Thái Lan hướng tới một tương lai ổn định, vững mạnh và bền vững", AFP dẫn lời ông Anutin.

Cũng tại cuộc họp báo, các lãnh đạo của đảng Pheu Thai cho biết sẵn sàng ủng hộ đảng Bhumjaithai dẫn đầu nỗ lực thành lập chính phủ.

Đảng Kla Tham, thắng được 58 ghế, nhiều khả năng sẽ gia nhập chính phủ liên minh dù các cuộc đàm phán chính thức vẫn chưa bắt đầu.

Như vậy, chính phủ mới ở Thái Lan được dự kiến sẽ bao gồm phần lớn các chính trị gia và đảng phái từng tham gia nội các trước đó đứng đầu là Pheu Thai, đảng nhận được sự hậu thuẫn của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Thủ tướng Thái Lan tuyên bố xây tường biên giới với Campuchia sau chiến thắng bầu cử

Tuy nhiên, điểm khác biệt là chính phủ sắp tới sẽ dẫn đầu bởi Bhumjaithai, vốn thắng 193 ghế. Lần này đảng Pheu Thai chỉ thắng được 74 ghế, khoảng phân nửa so với thành tích 141 ghế từng giành được trong cuộc bầu cử năm 2023.

Ba đảng trên sẽ nắm tổng cộng 325 trong số 500 ghế tại quốc hội, với một số các đảng nhỏ (thắng không đến 10 ghế) cũng nhiều khả năng sẽ gia nhập liên minh.

Hiện Ủy ban Bầu cử Thái Lan vẫn chưa công bố kết quả chính thức của cuộc bầu cử và phải hoàn thành việc này trước ngày 9-4, tức trong vòng 60 ngày kể từ ngày bỏ phiếu.

Trong vòng 15 ngày sau đó, Quốc hội khóa mới phải được triệu tập và tổ chức bỏ phiếu bầu thủ tướng.

Sau khi đảng của ông giành được nhiều ghế nhất nhờ sự ủng hộ của làn sóng dân túy theo sau cuộc xung đột biên giới với Campuchia, ông Anutin (59 tuổi) gần như chắc chắn sẽ trở thành thủ tướng thứ 33 của nước này.

Tin liên quan

Tổng thống Trump muốn 'lách' Quốc hội, cải cách bầu cử để cứu đảng Cộng hòa

Tổng thống Trump muốn 'lách' Quốc hội, cải cách bầu cử để cứu đảng Cộng hòa

Tổng thống Donald Trump hôm 13.2 đe dọa sẽ tìm cách vượt qua Quốc hội để áp đặt các quy định bầu cử mới nhằm đảo ngược nguy cơ đảng Cộng hòa có thể mất quyền kiểm soát lưỡng viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ.

Bầu cử Thái Lan: đảng của Thủ tướng Thái Lan trên đường về nhất

Hai cuộc bầu cử đáng chú ý tại châu Á

Khám phá thêm chủ đề

bầu cử Thái Lan Đảng Bhumjaithai Đảng Pheu Thai ông Thaksin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận