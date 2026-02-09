Bầu cử Thái Lan: đảng của Thủ tướng Thái Lan trên đường về nhất

Đảng Bhumjaithai của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul được dự báo trên đà chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử sớm ảnh: afp

Đài Channel 3 dựa trên kết quả thu được từ các đảng chính trị đã đưa ra dự đoán đảng bảo thủ Bhumjaithai có thể thắng gần 200 ghế trong tổng số 500 ghế tại Hạ viện trong cuộc bầu cử Thái Lan lần này.

Về nhì nhiều khả năng là đảng Nhân dân cấp tiến của ông Natthaphong Ruengpanyawut với không đến 100 ghế, nhưng vẫn trên đảng Pheu Thai của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Kết quả trên nếu được xác thực sẽ đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý đối với ông Anutin, khi đảng Bhumjaithai chỉ đứng thứ 3 trong kỳ bầu cử trước và bản thân ông mới nhậm chức thủ tướng hồi tháng 9.2025 sau khi hai người tiền nhiệm của đảng Pheu Thai bị tòa án lần lượt phế truất.

Tuy nhiên, không đảng nào giành được đa số đơn giản trong cuộc bầu cử lần này, và chính phủ mới sẽ được lập dựa trên liên minh giữa các đảng.

Phát biểu trước báo giới ở Bangkok, Chủ tịch đảng Nhân dân Natthaphong Ruengpanyawut thừa nhận thất bại và cho hay tôn trọng kết quả bầu cử của đảng về nhất cũng như quyền thành lập chính phủ của phe chiến thắng.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, một trong những mối quan tâm hàng đầu của nhiều cử tri Thái Lan là tranh chấp biên giới kéo dài với Campuchia. "Chúng tôi cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ có thể bảo vệ chủ quyền đất nước", AFP dẫn lời cử tri Yuernyong Loonboot (64 tuổi) ở tỉnh Buriram, quê nhà của ông Anutin.

Sau khi bỏ phiếu ở tỉnh Buriram, ông Anutin bày tỏ hy vọng cử tri sẽ đặt niềm tin vào đảng của ông.

Chính quyền kế tiếp ở Thái Lan cũng phải đối mặt với tình trạng tăng trưởng kinh tế yếu kém, trong đó trụ cột quan trọng là ngành du lịch vẫn chưa phục hồi lượng khách như trước dịch Covid-19, cũng như phải có cách xử lý hiệu quả các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia trị giá hàng tỉ USD.