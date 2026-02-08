Bầu cử Nhật Bản: Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Takaichi dự kiến thắng áp đảo

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi được dự báo thắng lớn ảnh: afp

Trong cuộc bầu cử Nhật Bản hôm nay, đảng Dân chủ Tự do (LDP) do bà Takaichi lãnh đạo cùng đảng liên minh là Đổi mới Nhật Bản (JIP) được dự đoán có thể giành đến 366 trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện.

Cụ thể, chỉ tính riêng LDP được dự báo có thể giành tối đa 328 ghế, có thể đánh dấu kết quả tốt nhất của đảng kể từ năm 1996 vốn là thời điểm hệ thống bầu cử hiện hành được áp dụng.

Việc giành từ 310 ghế trở lên sẽ giúp liên minh cầm quyền đạt đa số 2/3, lặp lại "chiến tích" trong năm bầu cử 2017 dưới thời cố Thủ tướng Shinzo Abe.

Năm ngoái, dưới thời cựu Thủ tướng Shigeru Ishiba, liên minh cầm quyền đánh mất thế đa số tại Thượng viện. Năm trước, LDP đã mất thế đa số tại Hạ viện.

Theo Đài NHK, thế đa số áp đảo sẽ giúp bà Takaichi dễ dàng hơn trong việc triển khai chương trình lập pháp trong thời gian tới.

Dưới sự lãnh đạo của bà Takaichi, liên minh cầm quyền cũng vận động sự ủng hộ đối với kế hoạch tăng cường năng lực phòng vệ quốc gia trước môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Đồng thời, bà cũng đặt mục tiêu củng cố quan hệ với đồng minh then chốt là Mỹ.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất đối với nữ thủ tướng vẫn là kinh tế.

"Với giá cả tăng như hiện nay, điều tôi quan tâm nhất là các chính sách mà họ sẽ áp dụng để đối phó với lạm phát", AFP dẫn lời cử tri Chika Sakamoto, 50 tuổi, tại Tokyo.

Các cử tri trẻ nằm trong nhóm ủng hộ bà Takaichi mạnh mẽ nhất. Một cuộc thăm dò gần đây cho thấy hơn 90% người dưới 30 tuổi bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà nữ lãnh đạo, theo Reuters.

Trước khi bầu cử diễn ra tại Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố "hoàn toàn ủng hộ" bà Takaichi.

Trung Quốc cũng theo sát kết quả bầu cử tại Nhật Bản.