Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu, Thủ tướng Takaichi có thắng lớn?

Tại cuộc bầu cử sớm lần này, cử tri Nhật Bản sẽ bầu toàn bộ 465 ghế Hạ viện, đồng nghĩa đảng nào có 233 ghế sẽ giành thế đa số. Có hơn 1.200 ứng cử viên. Theo đài NHK, tại những vùng có tuyết rơi dày, chính quyền có thể mở cửa phòng phiếu trễ hơn và đóng cửa sớm hơn dự kiến để đảm bảo an toàn cho cử tri và quan chức.

Cử tri Nhật Bản bỏ phiếu tại Tokyo sáng 8.2 trong cuộc bầu cử Hạ viện ẢNH: REUTERS

Có xấp xỉ 105 triệu cử tri đăng ký tại Nhật Bản. Hơn 4,5 triệu người đã bỏ phiếu sớm, theo đài Al Jazeera.

Thủ tướng Takaichi Sanae nhậm chức vào tháng 10.2025 sau sự ra đi của người tiền nhiệm Ishiba Shigeru. Bà là nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) đang đặt mục tiêu giành lại thế đa số tại Hạ viện sau những kỳ bầu cử thất bại gần đây do bê bối nội bộ, khiến đảng mất thế đa số ở cả Thượng viện.

Các cuộc khảo sát cho thấy LDP sẽ dễ dàng giành chiến thắng với hơn 233 ghế. Một số khảo sát cho rằng LDP và đối tác liên minh có thể đạt 310 ghế. Đó sẽ là kết quả tốt nhất cho LDP từ năm 2017, dưới thời lãnh đạo của cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Chi phí sinh hoạt leo thang là chủ đề được quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử. Giá tiêu dùng đang tăng lên trong khi mức lương thực tế không đuổi kịp lạm phát.

Nhật Bản cũng đang đối diện với vấn đề tăng trưởng kinh tế chậm. Năm 2025, kinh tế chỉ tăng trưởng 1,1% và dự báo chỉ 0,7% trong năm 2026, theo IMF. Tỷ lệ vàng được cho là 2-3%.

Một mối quan tâm khác là vai trò của người nước ngoài tại Nhật Bản trong bối cảnh dân số trong nước ngày càng già đi.

Một chiến thắng sẽ giúp Thủ tướng Takaichi thúc đẩy chương trình cải cách kinh tế và mở rộng quốc phòng, theo dự báo.