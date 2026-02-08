Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu, Thủ tướng Takaichi có thắng lớn?

Vi Trân
Vi Trân
08/02/2026 06:59 GMT+7

Sáng 8.2, Nhật Bản đã mở cửa các điểm bỏ phiếu để cử tri bầu chọn ứng viên phù hợp vào Hạ viện, cuộc bầu cử được dự báo sẽ là chiến thắng cho Thủ tướng Takaichi Sanae.

Tại cuộc bầu cử sớm lần này, cử tri Nhật Bản sẽ bầu toàn bộ 465 ghế Hạ viện, đồng nghĩa đảng nào có 233 ghế sẽ giành thế đa số. Có hơn 1.200 ứng cử viên. Theo đài NHK, tại những vùng có tuyết rơi dày, chính quyền có thể mở cửa phòng phiếu trễ hơn và đóng cửa sớm hơn dự kiến để đảm bảo an toàn cho cử tri và quan chức.

Nhật Bản bắt đầu bỏ phiếu, Thủ tướng Takaichi có thắng lớn?- Ảnh 1.

Cử tri Nhật Bản bỏ phiếu tại Tokyo sáng 8.2 trong cuộc bầu cử Hạ viện

ẢNH: REUTERS

Có xấp xỉ 105 triệu cử tri đăng ký tại Nhật Bản. Hơn 4,5 triệu người đã bỏ phiếu sớm, theo đài Al Jazeera.

Thủ tướng Takaichi Sanae nhậm chức vào tháng 10.2025 sau sự ra đi của người tiền nhiệm Ishiba Shigeru. Bà là nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản.

Đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) đang đặt mục tiêu giành lại thế đa số tại Hạ viện sau những kỳ bầu cử thất bại gần đây do bê bối nội bộ, khiến đảng mất thế đa số ở cả Thượng viện.

Các cuộc khảo sát cho thấy LDP sẽ dễ dàng giành chiến thắng với hơn 233 ghế. Một số khảo sát cho rằng LDP và đối tác liên minh có thể đạt 310 ghế. Đó sẽ là kết quả tốt nhất cho LDP từ năm 2017, dưới thời lãnh đạo của cố Thủ tướng Abe Shinzo.

Chi phí sinh hoạt leo thang là chủ đề được quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử. Giá tiêu dùng đang tăng lên trong khi mức lương thực tế không đuổi kịp lạm phát.

Nhật Bản cũng đang đối diện với vấn đề tăng trưởng kinh tế chậm. Năm 2025, kinh tế chỉ tăng trưởng 1,1% và dự báo chỉ 0,7% trong năm 2026, theo IMF. Tỷ lệ vàng được cho là 2-3%.

Một mối quan tâm khác là vai trò của người nước ngoài tại Nhật Bản trong bối cảnh dân số trong nước ngày càng già đi.

Một chiến thắng sẽ giúp Thủ tướng Takaichi thúc đẩy chương trình cải cách kinh tế và mở rộng quốc phòng, theo dự báo.

Tin liên quan

Thủ tướng Nhật Bản giải tán Hạ viện để bầu cử sớm

Thủ tướng Nhật Bản giải tán Hạ viện để bầu cử sớm

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã giải tán Hạ viện để chuẩn bị tổng tuyển cử sớm chỉ sau 3 tháng tại nhiệm.

Bà Takaichi Sanae đắc cử lãnh đạo LDP, Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên

Nhật Bản hôm nay tổng tuyển cử, LDP cầm quyền liệu có duy trì thế đa số?

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản bầu cử ldp Takaichi Sanae Thủ tướng Nhật Bản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận