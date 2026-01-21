Người sát hại cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo lãnh án chung thân

Đài NHK đưa tin tòa án quận Nara đã ra phán quyết vào lúc 13 giờ 30 ngày 21.1 theo giờ địa phương. Yamagami, 45 tuổi, bị buộc tội sử dụng súng tự chế để bắn chết ông Abe Shinzo, khi ông đang có bài phát biểu tại một sự kiện chính trị ngoài trời vào ngày 8.7.2022. Yamagami đã bị bắt tại hiện trường vào thời điểm đó.

Yamagami đã nhận tội sát hại ông Abe trong phiên tòa tháng 10.2025. Bản án của tòa cũng trùng với mức án chung thân do phía công tố viên đề nghị hồi tháng 12.2025. Công tố viên cho rằng đây là “hành động phạm tội chưa từng có trong lịch sử đất nước thời hậu chiến”.

Yamagami Tetsuya được cảnh sát Nhật Bản áp giải hồi tháng 7.2022 ẢNH: REUTERS

Trong phiên tòa tháng 12.2025, bị cáo Yamagami cho rằng ông Abe là “trung tâm của sự can dự chính trị của Giáo hội Thống Nhất” tại Nhật Bản. Yamagami nói mẹ của ông đã quyên góp nhiều tiền vào giáo hội này, khiến kinh tế gia đình gặp khó khăn.

Luật sư bào chữa cho biết bị cáo Yamagami oán hận giáo hội trên vì mẹ ông đã quyên góp 100 triệu yen (khoảng 640.000 USD), khiến gia đình phá sản - yếu tố cần được cân nhắc giảm nhẹ hình phạt.

Phía luật sư muốn mức án tù không quá 20 năm, cho rằng bị cáo là nạn nhân “của sự lạm dụng liên quan tôn giáo” và xứng đáng có cơ hội cải tạo. Tuy nhiên, công tố viên lập luận hoàn cảnh gia đình chỉ mang ảnh hưởng rất hạn chế đến hành vi của bị cáo.

Phiên tòa xét xử Yamagami Tetsuya bắt đầu ngày 28.10.2025, trải qua 15 phiên trước khi tòa tuyên án. Yamagami đã nhận tội tất cả các cáo buộc, bao gồm cả tội giết người.