Nghi phạm ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo nhận tội

Ngày 28.10, Nhật Bản bắt đầu xét xử bị cáo Yamagami Tetsuya (45 tuổi), với cáo buộc giết người và vi phạm quy định về súng đạn, theo Kyodo News. Bị cáo bị bắt vì nghi ám sát cựu Thủ tướng Abe Shinzo khi vị chính trị gia đang vận động tranh cử bên ngoài một ga tàu ở thành phố Nara vào một ngày tháng 7.2022.

Nghi phạm Yamagami Tetsuya hồi năm 2022 ẢNH: REUTERS

ÔngTetsuya đã sử dụng một khẩu súng tự chế để bắn ông Abe trước khi bị lực lượng an ninh khống chế. Ông Abe được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó tử vong.

"Tất cả đều đúng sự thật", bị cáo khai tại tòa.

Bị cáo Yamagami khai nhận rằng đã phạm tội do sự thù ghét đối với Giáo hội Thống nhất, tổ chức thành lập tại Hàn Quốc và được ông ngoại của ông Abe là cố Thủ tướng Kishi Nobusuke giới thiệu tại Nhật Bản.

Bị cáo cho rằng mẹ mình đã đóng góp số tiền lớn cho giáo hội, có thể lên đến 100 triệu yen (17,2 tỉ đồng), làm gia đình khánh kiệt.

Chiếc xe được cho là chở nghi phạm Yamagami Tetsuya đến tòa án ở Nara ngày 28.10 ẢNH: REUTERS

Vụ ám sát đã làm gia tăng sự chú ý đối với mối quan hệ giữa tổ chức tôn giáo nói trên và các thành viên đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền mà ông Abe từng dẫn dắt.

Theo hãng Kyodo News, phiên tòa thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng khi có hàng trăm người xếp hàng bên ngoài tòa án để mong có được một chỗ ngồi trong phòng xét xử chỉ 32 ghế. Vé được phát qua hình thức xổ số.

Vụ xét xử diễn ra ngay dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump, người bạn thân của ông Abe Shinzo, đến thăm Nhật Bản. Theo tờ The Japan Times, sở dĩ đến nay bị cáo Yamagami mới được xét xử vì 2 lý do.

Thứ nhất là quá trình tiền xét xử kéo dài 2 năm, trong đó các thẩm phán, công tố viên và luật sư biện hộ gặp nhau để giải quyết những điểm tranh chấp trước. Thứ hai là bị cáo Yamagami phải được đánh giá tâm thần để xác định có đủ năng lực hầu tòa hay không.

Tòa án quận Nara sẽ tổ chức nhiều phiên xét xử trước khi tuyên án vào tháng 1.2026.