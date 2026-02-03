Nhật Bản kêu gọi mở cửa lại biên giới giữa Campuchia và Thái Lan

Chốt kiểm soát biên giới Poipet giữa Campuchia và Thái Lan vẫn đóng cửa nhiều tháng sau căng thẳng song phương ẢNH: AFP

Tờ Khmer Times ngày 3.2 dẫn lời Đại sứ Nhật Bản tại Campuchia Ueno Atsushi nói rằng việc tiếp tục đóng cửa biên giới trên đất liền giữa Campuchia và Thái Lan đang làm gián đoạn mạng lưới sản xuất trong khu vực, khiến các công ty Nhật phải đối mặt với chi phí vận chuyển tăng cao và hậu cần thiếu ổn định.

Phát biểu được đưa ra khi ông Ueno kêu gọi hai quốc gia láng giềng giải quyết tranh chấp lãnh thổ thông qua đối thoại và mở cửa lại biên giới trên bộ.

Từ tháng 9.2025, chính phủ và các nhà đầu tư Nhật đã thúc giục Thái Lan và Campuchia mở lại các cửa khẩu biên giới để khôi phục thương mại. Việc đóng cửa, xuất phát từ căng thẳng biên giới leo thang và chuyển thành giao tranh quân sự dọc theo đường biên dài khoảng 800 km, đã gây gián đoạn nghiêm trọng các chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất Nhật, dẫn đến nhu cầu nối lại dòng lưu chuyển hàng hóa nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch chuyển hoạt động công nghiệp.

Đại sứ Ueno Atsushi (trái) phát biểu dịp kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Campuchia - Nhật Bản ẢNH CHỤP MÀN HÌNH KHMER TIMES

Phát biểu tại một buổi tọa đàm do Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia phối hợp với Đại sứ quán Nhật tại Campuchia tổ chức tại Trung tâm hợp tác Campuchia - Nhật, Đại sứ Ueno đề cập những quan ngại về niềm tin của nhà đầu tư trong bối cảnh căng thẳng biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

"Việc đóng cửa biên giới đất liền giữa Thái Lan và Campuchia đã gây thiệt hại cho chuỗi cung ứng của các công ty Nhật, đặc biệt là những doanh nghiệp sang Campuchia đầu tư nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng", ông nói.

Theo Đại sứ Ueno, các doanh nghiệp đã buộc phải áp dụng những phương án thay thế tốn kém và phức tạp. "Vì vậy, các công ty này phải đa dạng hóa phương thức vận chuyển từ Campuchia sang Thái Lan bằng đường biển hoặc thậm chí bằng đường hàng không, hoặc đôi khi phải đi vòng rất xa từ Thái Lan sang Lào, rồi sang Việt Nam, và từ Việt Nam vào Campuchia", ông nói thêm.

"Tôi cũng hiểu rằng vấn đề mở hay đóng biên giới đất liền là một vấn đề hết sức nhạy cảm đối với cả người dân Thái Lan và Campuchia", ông Ueno nói, đồng thời cho biết ông cùng Đại sứ Nhật Bản tại Thái Lan đã đề nghị chính phủ Thái Lan và Campuchia đưa vấn đề này ra thảo luận trong ủy ban biên giới.